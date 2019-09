Ny Superliga-fadæse: - Det må bare ikke ske

SILKEBORG (Ekstra Bladet): Meldingerne fra Søhøjlandet er klare og tydelige. Kent Nielsens job er ikke i fare. Det siger både direktør Kent Madsen og sportschef Jesper Stüker.

Okay, det er modtaget, men så er der efterhånden andre hoveder, der må rulle i SIF. For det er blevet pinligt at se på Silkeborgs defensiv i Superligaen.

For femte hjemmekamp i streg lukkede man tre mål ind, og den første sejr i sæsonen mangler fortsat. Det er svært at se, hvor den skal komme fra i en nær fremtid. Silkeborgs kampprogram byder nu på FCK, FCM og AGF.

Gustav Marcussen (8) kunne lade sig tiljuble to gange mod et elendigt Silkeborg-forsvar. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

I kampen mod Lyngby havde Silkeborg alle kort på hånden efter en fin første halvleg, men så dukkede det velkendte SIF-forsvar op og forærede to mål til gæsterne…

- Det må bare ikke ske! Først går Flinta og Geertsen til samme mand, hvilket giver en friløber, og ved 2-3-målet får han (Gustav Marcussen, red.) alt for meget plads i feltet. Det er de samme fejl, vi bliver ved med at begå, sagde Svenn Crone efter nederlaget.

Han var lige så klar i spyttet på det opfølgende spørgsmål, om hvor stor chancen efterhånden er for overlevelse.

- Det er tidligt på sæsonen, men lige nu er den da ikke særlig stor. Vi skal blive meget bedre meget hurtigt, sagde Silkeborg-backen, der var den mindst ringe i bagkæden mod Lyngby.

Jeppe Okkels (7) var bedste mand for Silkeborg, men lige lidt hjalp det. Han erkender, at SIF er mentalt ramt. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Silkeborgs bedste mand, Jeppe Okkels, lagde heller ikke skjul på, hvor fodboldstøvlen trykker.

- Det sidder åbenbart i os, at vi ikke kan vinde. Det er noget mentalt, desværre. Vi leverede en fin halvleg, og skulle være fortsat i samme stil. I stedet overlod vi det hele til Lyngby. Det kostede os sejren, konstaterede Jeppe Okkels.

Silkeborgs forsvarsspil skriger til himlen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Manden med ansvaret, Kent Nielsen, forsøgte igen efter bedste evne at finde svar på endnu en nedtur. Det bliver dog sværere og sværere at bevare optimismen uden at det skal blive komisk.

- Jeg tror på, at sejren kommer i Parken. Det er jeg nødt til at tro på. Men jeg er godt klar over, at ingen andre i fodbolddanmark har samme tro. De peger fingre ad os alle sammen, og det er fair nok, sagde Kent Nielsen og fortsatte.

- Vi fejlede big time i forsvaret igen, og det er hårdt mentalt lige nu. Det er det. Særligt for spillerne. Men vi er nødt til at forsøge at eliminere de personlige fejl, og så må vi vende marginalerne til vores fordel. Dem har vi hårdt brug for.

Superligaens kendisfans: Lars Lilholt elsker at råbe efter dommeren

Se også: Mareridtet fortsætter: Målene væltede ind

Se også: Langer ud efter fodboldspillere