Officielt: Silkeborg sælger Engel

Nu er det officielt.

Bankoverførslen er sat i værks, så nu kommer der en god sjat penge i Silkeborg IF's pengekasse, efter den midtjyske klub har offentliggjort salget af den 24-årige venstreback, Lukas Engel.

Det fremgår af en fondsbørsmededlse udsendt af Silkeborg IF.

'I forlængelse af fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2023 af 9. august 2023 skal det hermed oplyses, at selskabets dattervirksomhed Silkeborg IF A/S har modtaget information om, at alle betingelser vedr. salg af kontraktrettigheden på Lukas Engel nu er opfyldt,' oplyser klubben

Det fremgår ikke af meddelsen, hvem Lukas Engel fremover skal trække kampuniformen over hovedet.

Som Ekstra Bladet tidligere har erfaret, så skulle Engel være skiftet til den engelske Championship klub Middlesbrough.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger betaler klubben, der tidligere har været fast bestanddel af Premier League, cirka 22 millioner kroner for Silkeborg-profilen.

Lukas Engel skifter til Middlesbrough for 22 mio. kr. Nu har de solgt spillere for 88 mio. kr. i løbet af ét år.

Med salget af Lukas Engel for 22 mio. kr. til Middlesbrough har Silkeborg i løbet af det seneste år solgt spillere for samlet 88 mio. kr.

Rasmus Carstensen blev solgt til Genk for 22 mio. kr., Nicolai Vallys skiftede til Brøndby for 20 mio. kr., mens Silkeborg fik hele ni mio. kr. for Lasse Abildgaard, der skiftede til Ajax.

Topscorer Nicklas Helenius indbragte fem mio. kr., da han i starten af året skiftede ’hjem’ til AaB. Endelig røg Sebastian Jørgensen til Malmö FF for en pris i niveauet ti mio. kr. tidligere i transfervinduet.

Det har således været et særdeles indbringende år for Silkeborg, der har haft stor succes med at hente spillere fra lavere rækker, udvikle dem og sælge dem videre med stor gevinst.

Salget af Lasse Abildgaard er dog et resultat af klubbens egen talentudvikling.