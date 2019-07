Oprykker-smæk: Kold afvaskning

Pendleren Michael Lumb førte an, da Horsens gav oprykkerne Silkeborg en lektion

Det var fodboldpendleren Michael Lumb her der og alle vegne.

Venstrebacken med adresse i Rødovre og arbejdsplads i Horsens gik forrest mod oprykkerne fra Silkeborg, da 'de gule' skulle have vasket den pinlige sæsonpremiere mod FCN af sig.

Hjemmeholdet blev udsat for en kold afvaskning, som må bekymre.

Horsens kunne uden problemer køre en 3-0 sejr hjem.

Efter at have banket bolden ind fra kanten af feltet til 1-0 lagde Michael Lumb et hjørnespark ind i panden på Nicolai Brock-Madsen, hvis mål til 2-0 også var stillingen ved pausen.

Den tidligere Randers-angriber, som efter et mislykket udlands-eventyr er hjemme for at tanke selvtillid, kunne også med fødderne, da han kort inde i anden halvleg bankede en ripost i nettet, efter en anden hjemvendt Jonas Thorsen havde forsøgt sig.

Sidstnævnte havde kort forinden haft en fin hovedstødsmulighed på et oplæg fra Michael Lumb.

Det var i det hele taget et forandret Horsens-mandskab, som gav Silkeborg en lektion.

I den forløbne uge har manager Bo Henriksen åbenbart hældt en masse kærlighed ud over sine spillere, som før pausen modsat Silkeborg kvitterede med at skyde på alt.

Foto: HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix

Selv om gæsterne efter målet til 3-0 indstillede skyderiet, betød det ikke, at hjemmeholdet kom til flere chancer.

Der blev ved nogle tilløb.

I det hele taget ser med mere end svært ud for de tidligere danske mestre og pokalvindere, der må konstatere, at personlige fejl straffes hårdt i Superligaen.

Samtidigt må Silkeborg se at ændre taktik og ikke vente alt for længe med at komme ind på tranfersmarkedet.

Oprykkerne hænger efter kun to kampe allerede bagefter med en målscore som i tennis ville være 'et æg', altså 0-6.

Selv om den unge målmænd Oscar Hedvall var chanceløs ved målene, er målmandssituationen så kritisk, at den tidligere målmand, nu målmandstræner Thomas Nørgaard ikke længere er forhenværende, men reserve.

Horsens-manager Bo Henriksen har efter sejren ikke længere hastværk med at bruge de rare penge, omkring 6,5 millioner, som 'de gule' har tjent på FCK's salg af den finske målmand Jesse Joronen til Brescia.

I den forløbne uge har Horsens lejet den serbiske U 21-landsholdsspiller Erhan Masovic hos Club Brügge, men han var ikke med i Silkeborg.

