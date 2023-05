På søndag er det gratis

Går du også og overvejer, hvad du skal give din mor til mors dag på søndag? Hvad med en billet til en superligakamp? Det kan faktisk gøres helt kvit og frit - i Silkeborg.

Grunden er nemlig, at hovedsponsoren Jysk har købt alle billetter til stadion til kampen mod Lyngby. Og de bliver derfor delt gratis ud. Både til klubbens fans og til de medrejsende fans fra Lyngby

- Vi er meget glade for dette flotte initiativ fra Jysk, som gør, at vi kan få så mange mennesker som overhovedet muligt på stadion søndag.

- Vi lægger ikke skjul på, at vi har brug for opbakningen i den periode, vi er inde i netop nu. Her har Jysk ved at tilbyde gratis billetter sørget for, at spillerne får endnu flottere rammer til kampen, siger Silkeborgs administrerende direktør, Kent Madsen, til klubbens hjemmeside.

Og der er brug for lidt medgang i søhøjlandet. Silkeborg har ikke vundet i Superligaen i otte kampe - og altså dermed heller ikke i slutspillet - og holdet gik i sidste uge glip af en tur til Parken Kristi himmelfartsdag til pokalfinalen, da de tabte anden semifinale til AaB.

Der skal med andre ord lidt ekstra til, hvis der skal tre point på kontoen i weekenden. Også selvom modstanderen ligger sidst.

Lyngby kommer nemlig til Silkeborg med en frisk sejr i bagagen, idet holdet i søndags slog FC Midtjylland 2-1 og dermed fik en livline i kampen for at undgå nedrykning.

Her er afstanden op til Horsens over nedrykningsstregen nu på fire point, mens Silkeborg lidt mere komfortabelt er syv point væk. Men det kan altså ændre sig på søndag.

Interesserede kan erhverve sig billetter på klubbens hjemmeside - der er maksimalt fire billetter per oprettet bruger.

