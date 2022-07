På vej væk? MLS-klub byder på Silkeborg-profil

Chicago Fire har sendt et millionbud til Silkeborg på midterforsvareren Tobias Salquist

Det bliver en hård kamp for Silkeborg at holde på profilerne denne sommer efter den fantastiske seneste Superliga-sæson.

Det må de erkende i Søhøjlandet, hvor større klubber står klar til at plukke de bedste spillere. En af disse er Tobias Salquist, der tiltrækker sig mere end almindelig stor interesse.

Den amerikanske MLS-klub Chicago Fire har ifølge Ekstra Bladets oplysninger sendt et bud af sted til Silkeborg på Tobias Salquist, og det bud betegnes af kilder tæt på klubben som et af de større, når det gælder en 27-årig midterforsvarer fra Superligaen.

Det er dermed op til sidste sæsons bronzevindere, om de vil give midterforsvareren muligheden for at tage af sted eller holde på ham. Det ville i så fald ikke være første gang, at Silkeborg afviser seriøse bejlere til Salquist.

I januar var Malmø FF meget ivrige efter at hente Tobias Salquist, men dengang blev det et stort nej fra Silkeborg til et salg midt i sæsonen.

Siden sluttede Silkeborg af med en tredjeplads i Superligaen og dermed en billet til europæisk fodbold, der kan kaste mange millioner af sig.

Med et flot økonomisk bud fra MLS på en dansk midterforsvarer på 27 år kunne timingen se god ud for alle parter, men tiden vil vise, om Tobias Salquist bliver Silkeborgs første salg efter en fremragende sæson.

Det bliver i hvert fald uden tvivl svært for Silkeborg at holde på alle profilerne, inden transfervinduet lukker med udgangen af august.

