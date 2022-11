Pengekassen bugner: Klar til stort millionkøb

Silkeborg er klar til at bruge millioner på transfermarkedet, hvis muligheden byder sig

Pengetanken bugner i Søhøjlandet, hvor Silkeborgs bronzevindere har tjent godt 33 mio. kr. i rene præmiepenge på Europa-eventyret.

Derudover har Kent Madsen og co. sat godt og vel 40 mio. kr. ind på bankbogen med salgene af Rasmus Carstensen og Nicolai Vallys i sommer.

Alt dette i en veldrevet klub, der i forvejen er vant til sorte tal på bundlinjen, og som selvfølgelig får en hjælpende hånd af Papirfabrikken.

- Jo, vi er efterhånden ret godt polstret, lyder konklusionen fra Silkeborgs sportschef, Jesper Stüker. Når en midtjyde siger sådan, så er der mange penge på kistebunden ...

Jesper Stüker er klar til at åbne pengepungen, hvis behovet opstår i Søhøjlandet. Arkivfoto: Ernst van Norde

Det åbenlyse spørgsmål er dog, hvordan Silkeborg kommer til at agere i vinterens transfervindue. Godt nok klubben ude af det europæiske ræs, men i en historisk tæt Superliga, så kan der tages kvantespring ved at foretage de rette investeringer i truppen.

- Det er noget, vi er opmærksomme på. Jeg vil gerne, som altid, slå fast, at SIF er en klub, der sætter tæring efter næring. Men når det er sagt, så ved vi, at vi har økonomien til at lave en handel, som man ikke har set før i Silkeborg, siger Jesper Stüker.

- Så du tror, Silkeborg vil lave en helt ekstraordinær handel til vinter?

- Ja, det kunne jeg sagtens forestille mig. Det kommer selvfølgelig an på, hvad der sker andre steder. For jeg mener rent faktisk, at vi er godt besat på samtlige positioner. Også i bredden.

- I sommer brugte vi omtrent seks mio. kr. på transfers. Det er aldrig sket før i Silkeborg, så vidt jeg ved. Jeg vil ikke udelukke, der kan ske endnu mere til vinter, men det kræver også, at der er nogen, der lægger penge på bordet for vores spillere.

Kent Nielsen skal ikke være bange for at stå med en svækket spillertrup, når vintervinduet smækker i. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Så det er ikke sådan, du sidder og kan sige nu, at du har fem mio. kr. til en angriber eller en forsvarsspiller?

- Nej, for jeg synes som sagt, vi er godt dækket ind, og mod AaB så vi, at Pelle Mattsson var fremragende og Alexander Busch gjorde det glimrende. Vi har en stærk trup med folk på vej. Men hvis vi sælger en angriber f.eks., så har i hvert fald penge til at finde en ny ...

Silkeborg spiller efterårets sidste kamp på lørdag mod bundproppen Lyngby.

