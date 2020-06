Silkeborg IF havde torsdag en gylden mulighed for at spille sig tættere på overlevelse i Superligaen, men midtjyderne forpassede chancen og var uskarpe foran kassen.

Netop den manglende skarphed ærgrede især Silkeborg-lejren efter kampen, selvom bundproppen hentede et enkelt point på deres direkte konkurrenter fra SønderjyskE.

- Vi er meget skuffede. De har jo ikke bolden i hele anden halvleg, så det er pisse ærgerligt, sagde Silkeborg-profilen Mads Kaalund efter kampen, inden han blev forholdt spørgsmålet om, hvorvidt Silkeborg stadig kan redde sig i Superligaen.

I tager jo et point yderligere på SønderjyskE. Hvor stiller det her jer henne i forhold til overlevelse?

- Som du selv siger, så tager vi jo et point på dem, men ellers har jeg ikke så meget styr på det hele. Vi har bare fokus på hver kamp og på at vinde hver gang, så vi er pisse-ærgerlige over, at vi ikke vinder i dag, for det synes jeg, at vi spiller til.

Lovende takter

Også Silkeborg-træner Kent Nielsen var en smule skuffet efter torsdagens uafgjorte resultat mod Lyngby. Cheftræneren heftede sig dog ved, at holdet endnu engang viste lovende takter.

Netop dette er noget, som Kent Nielsen mener, at holdet bør tage med sig videre, inden de to livsvigtige opgør mod SønderjyskE.

- I anden halvleg var vi det bedste hold, og set over hele kampen, var vi nok også dem, der fortjente at vinde. Vi er da ærgerlige over, at vi ikke tog den effektivitet, som vi havde mod OB, med videre ind til den her kamp, sagde Kent Nielsen efter kampen.

Til gengæld ser Kent Nielsen positivt på holdets præstationer, inden de to gysere der venter bundholdet.

- Igen får vi point, og vi jagter hårdt de tre point, og vi holder nullet igen. Så der er jo en masse ting, som vi kan tage med videre. Nu har vi kun tabt en kamp i de seneste syv, og nu henter vi så et point mere i dag.

- I vores verden ved vi godt, at vi er langt efter, og alle havde ligesom afskrevet os. Jeg havde foretrukket, at vi havde vundet i dag, men vi har set fine ud i de to første kampe, og nu gælder det SønderjyskE, lød det fra en optimistisk Kent Nielsen.

Med det ene point mod Lyngby er Silkeborg nu ti point efter SønderjyskE, der lige nu indtager tredjepladsen i nedryknings gruppe 1.

