Plaffer hattrick ind i målfest

Plaffeministeren slog til.

Ikke en gang, heller ikke to, men tre gange mod SønderjyskE.

Selv om Ronnie Schwartz fik stor revanche for den brændte matchbold i sidste runde i form af et straffespark mod FCN ,var det ikke nok til sæsonens første sejr til oprykkerne fra Silkeborg.

SønderjyskE kunne takke den ellers så udskældte Mart Lieder for at have fået point med hjem.

Hollænderen oplevede endeligt succes med to mål og fik en position synd sforladelse for nogle af sine afbrændere.

D'herrer sørgede for, at søndagens tidlige opgør blev sæsonens foreløbigt mest målrige med seks mål.

Alligevel må sønderjyderne erkende, at man har et problem med Silkeborg, som ikke har tabt i de seneste seks indbyrdes opgør.

Som i sidste sæson må Silkeborg nok erkende, at holdet står og falder med Ronnie Schwartz, som startede og sluttede den personlige målfest med hovedstødsmål.

Ind i mellem bankede han bolden forbi Sebastian Mielitz var buen.

Fotos: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Efter to gange have bragt hjemmeholdet på sejrskurs, reddede han med det tredje mål det ene point i land.

Hollænderen Mart Lieder både udlignede til 1-1 og bragte SønderjyskE i spidsen med 3-2, mens det var Marco Rojas, der stod for målet til 2-2.

Den gode Marc Lieder kan sagtens sende en venlig tanke til Silkeborgs forsvar, som i perioder sejlede rundt.

Således var det en slem fejlaflevering fra Frederik Alves, som gav Marco Rojas mulighed for at udligne.

Heller ikke målmand Oscar Hedvall var overbevisende, da Mart Lieder skød igennem den usikre Silkeborg-målmand ved målet til 1-1.

Den gamle Europamester, forsvarskæmpen Kent Nielsen, som har overtaget oprykkerne, må græmme sig over at se, hvordan forsvaret igen og igen fejler.

Der er noget, der arbejdes med.

SønderjyskE kan ikke utilfreds med det ene point, fordi alt andet lige var Silkeborg vel nærmest en sejr.

