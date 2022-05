Profil 'frier' til FCK

Forårets profil Nicolai Vallys udelukker ikke et skifte til FCK - jeg er jo fra Østerbro, siger han med et skævt smil

Han blev kåret som forårets profil i Superligaen, og denne sommer kan blive tidspunktet, hvor han skal tage et større skridt til en højere sportslig hylde.

Han er ved at vokse ud af Superligaen.

For Nicolai Vallys har taget Superligaen med storm, og han er klar til en stor udfordring, hvis de forventede tilbud begynder at vælte ind hos Silkeborg i nærmeste fremtid.

Med halvandet år igen af kontrakten, er det et perfekt tidspunkt at blive skudt afsted fra Silkeborg, der også har salg af spillere som en del af forretningsgrundlaget.

Og hvis ikke destinationen bliver udlandet, kan de danske mestre fra FC København godt blive en mulighed.

- Jeg kunne godt tænke mig et eventyr. Men jeg vil ikke udelukke et skifte her i Danmark, men det skal være monsterfedt, hvis jeg skal skifte til en anden klub end Silkeborg i Danmark.

Nicolai Vallys drømmer om et stort eventyr. Det kunne godt blive FCK, hvis ikke det blive ren af de store ligaer i udlandet. Foto: Jens Dresling.

Kunne FCK være en mulighed for dig?

- Jeg er jo fra Østerbro! Jeg vil helst ikke sætte for mange klubber på, hvad der kan være muligt for mig, siger Vallys med et skævt smil. Han fik sin fodboldopdragelse i Skjold, inden han drog til Skovshoved, Roskilde og havnede i Silkeborg.

Silkeborg har før lavet store handler med FC København. Senest da Robert Skov skiftede til Hovedstaden.

Nu kan endnu en være under opsejling, hvis ikke det store udland trækker i den gennembrudsfarlige offensivspiller, der har taget Superligaen med storm i denne sæson.

Han har en aftale med Mikkel Beck, der efterhånden er blevet ekspert i at skaffe sine klienter tilbud fra klubber i de større europæiske ligaer.

- Jeg har ikke talt så meget med Mikkel, men det bliver der forhåbentligt tid til nu, siger Nicolai Vallys, der også har fået mange positive ord med på vejen fra landstræner Kasper Hjulmand.

