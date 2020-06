Sådan redder de livet

Det ser sort ud for Silkeborg i forhold til at blive i Superligaen - men der er stadig en teoretisk og matematisk overlevelseschance for Kent Nielsens tropper

Et mirakel. Det er, hvad Kent Nielsen og Silkeborg skal håbe på, hvis midtjyderne også efter sommerferien skal spille i Superligaen.

Et enkelt point i sidste runde mod SønderjyskE er i den sammenhæng vigtigt - men der er mange andre ting, der skal flaske sig, hvis Silkeborg skal klare skærene.

De befinder sig i gruppespillets gruppe et, du kan se herunder.

Gruppespillets pulje 1 9. OB: 33 point

10. Lyngby: 32 point

11. SønderjyskE: 27 point

14. Silkeborg: 16 point

Her rykker det dårligste hold automatisk ud, mens det næstdårligste skal ud i en knald eller fald-kamp mod treeren fra den anden pulje. Det vil sige, at Silkeborg skal overhale mindst et hold og helst to for at overleve.

Afstanden op til SønderjyskE er 11 point, og det kan Silkeborg hente på fire sejre - hvis altså SønderjyskE taber alle sine kampe.

Sønderjyderne kan sådan set skrabe helt op til syv point på kontoen, og så kan Silkeborg overhale dem alligevel. Så kræver det, at Silkeborg vinder alle sine kampe og undervejs indhenter en måldifference på 11 mål.

Der findes dog også et enkelt scenarie, hvor Silkeborg helt redder livet og ikke engang behøver at skulle ud i playoff. Men her skal det virkelig flaske sig.

For det kræver, at Silkeborg vinder alle seks kampe og ender på 34 point. Samtidig skal OB Vinde de fire kampe, hvor Silkeborg ikke er modstanderen. Dermed ender de på 45 point.

I de resterende to kampe - hvor Lyngby og SønderjyskE møder hinanden - skal SønderjyskE vinde dem begge. Dermed ender SønderjyskE på 33 point, mens Lyngby må rykke ud med 32.

Under alle omstændigheder kan det ikke betale sig for Silkeborg at kigge for meget på konkurrenterne og spille efter det. Der skal vindes nogle fodboldkampe, så pointene tikker ind.

- Vi er idrætsfolk, og idrætsfolk jagter det umulige nogle gange. Vi skal se det sådan, at der er 18 point at spille om. Alle har afskrevet os i rigtig, rigtig lang tid, og alligevel står vi her og har været tæt på 13. pladsen.

- Men vi har været gode til at holde fokus på de enkelte kampe, og det er det eneste, vi kan gøre. Så kan alle andre spekulere over, hvad sandsynligheden for det (at undgå nedrykning, red.) er. Jeg ved godt, at der er rigtig mange, der ikke lykkes med det i vores situation, men vi ved også, at der er nogle, der vil - og det kommer vi til at jagte, siger træner Kent Nielsen til 3+

I den anden nedrykningspulje er der mere spænding - selv om afstanden mellem top og bund er mere defineret:

Gruppespillets pulje 2 7. Randers: 35 point

8. Horsens: 34 point

12. Hobro: 23 point

13. Esbjerg: 18 point

Her har Randers og Horsens et solidt tag om gruppen, selv om Hobro med en flot slutspurt kan blande sig i toppen. Det er dog langt mere sandsynligt, at det er Hobro og Esbjerg, der skal kæmpe om, hvem der ender med sorteper. Fem point skiller de to klubber og en direkte nedrykning - det kan indhentes i de to indbyrdes opgør.

