Sabler bundproppen: En skændsel for Superligaen!

Der har ikke været meget at juble over for sidste sæsons vindere af NordicBet Ligaen, Silkeborg IF.

Kent Nielsens mandskab har - rent ud sagt - været elendigt i dansk fodbolds bedste række, hvor det indtil videre er blevet til sølle tre point i de første 10 runder. Med tre nedrykkere i denne sæson virker det til at være et spørgsmål om, hvem de to hold, der skal med Silkeborg ned, ender med at blive.

Søndag var SIF oppe mod Lyngby, og heller ikke her kunne man dels vinde, dels holde buret rent. For 10. gang i træk lukkede man to eller flere mål ind, og for 10. gang i træk endte det altså uden sejr. Det endte med et nederlag på 2-3, selv om SIF førte med 2-1 i løbet af anden halvleg.

Fodboldkommentator Peter Graulund har set nok.

Kent Nielsen har ikke fået det til at svinge i Superligaen. Foto: Ritzau Scanpix/Bo Amstrup

- Jeg kan ikke forstå, at Kris (Stadsgaard) kan nøjes med at bruge ordet skuffende. Det (skuffende) er dagens kamp i Horsens i dag, hvor de er bedst men ikke kan slå Randers. Men når man uge efter uge er så pissehamrende ringe, og man har en defensiv, der er ikke-eksisterende, er man en skændsel for Superligaen. Det er flove indsatser.

- Man kan i dag se, hvad Randers ikke kan - sætte to afleveringer sammen i anden halvleg - men man kan stille sig ned i en defensiv og forsøge at krige og forsvare eget mål bedst muligt. At Silkeborg ikke kan den del eller prøver den del, er mig en gåde. Fodbold består af to dele - når man har bolden, og når man ikke har bolden. Og de er dygtige til at have den, de skaber pænt med chancer og scorer pænt med mål, men at være så ringe defensivt er en fornærmelse mod Superligaen, som vi bør tage seriøst, sagde Peter Graulund mandag aften efter Randers' 2-1 sejr over AC Horsens.

Silkeborg-holdet møder næste gang FC København på udebane, mens der derefter venter kampe mod den øvrige del af top tre i Superligaen, nemlig FC Midtjylland og AGF.

Se også: Ny Superliga-fadæse: - Det må bare ikke ske

Se også: Mareridtet fortsætter: Målene væltede ind