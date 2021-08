Scorer Silkeborg-kontrakt efter hattrick

Resten af 2021 spiller 23-årige Gustav Marcussen for Silkeborg IF.

Det tidligere Lyngby-talent har imponeret midtjyderne, mens han har prøvetrænet i klubben, og i tirsdags lavede han hattrick mod SønderjyskE i en testkamp.

Offensivspilleren har fået en aftale, der løber frem til årsskiftet, oplyser Silkeborg IF.

- Jeg synes, at Silkeborg IF er en fed klub, og jeg kan godt lide den spillestil, holdet praktiserer. Jeg tror det passer rigtig godt til mig, og at det kan være godt for min videre udvikling.

- Jeg glæder mig til at komme i gang for alvor, og vil gøre mit bedste for at præstere i efteråret og vise at opholdet forhåbentlig skal forlænges, siger han om aftalen.

Marcussen var i sidste sæson på kontrakt i tyske KFC Uerdingen, men klubben har mistet sin licens, og derfor blev Marcussen fritstillet.

Tilføjer en ny dimension

Silkeborg har ledt efter offensive alternativer, efter man har solgt Magnus Mattsson denne sommer, og Marcussen er nu en af dem, der får muligheden for at tage pladsen i Silkeborg.

- Gustav tilføjer en ny dimension til truppen med sine kompetencer, og ser ud til at falde godt ind i vores spillestil. Han har gjort et godt indtryk de seneste uger og får nu muligheden for det næste halve år at overbevise om, at opholdet skal være af længere karakter.

- Han skal ind og konkurrere om spilletiden på de offensive positioner, og har allerede vist, at han kan finde vej til netmaskerne til træning og reserveholdet, siger sportschef Jesper Stüker.

Marcussen kan dække de fleste af de offensive pladser, og dermed får Kent Nielsen også en spiller, der kan bruges på flere pladser.

Silkeborg har indledt sæsonen med to gange 0-0 mod henholdsvis SønderjyskE og FC København, og på søndag gælder det AaB. Her er det på nuværende tidspunkt uvist, om Marcussen kan være med.