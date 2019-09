Silkeborg-chef klapper i om Gammelby

Silkeborg IF tabte 0-2 til Randers FC søndag, er sidst i Superligaen og har ikke vundet en eneste kamp i de første otte runder.

Umiddelbart må det kløe i fingrene hos sportschef Jesper Stüker efter at bruge nogle af de millioner, klubben har fået i kassen i løbet af sommeren for Kasper Dolberg og Robert Skov, men der bliver ikke transferfest i Søhøjlandet denne deadlinedag.

Søndag hentede Silkeborg IF landsholdsmålmanden fra Venezuela Rafael Romo, og det var en vigtig prioritet for Superligaens bundprop.

- Det er altid svært at spå om, hvad der kommer til at ske en dag som denne. Det kan gå mange veje. Vi har selvfølgelig nogle følere ude, og så må vi se, hvor det hele lander. Lige nu er der ikke noget konkret på bedding, men det kan gå stærkt, siger Jesper Stüker til tipsbladet.dk.

- Der har været lidt interesse for nogle af vores spillere, men nu og her er vi ikke tæt på at sælge nogen. Men også her kan det pludselig gå meget stærkt.

Det er sandsynligt, at et par af de yderste mandater i Silkeborg-truppen siger farvel inden midnat.

- Jeg synes måske nok, vi har en lige lovlig stor trup, men vi har også mange skader, og det skal man have med i ligningen. På et tidspunkt får vi nogle spillere tilbage fra skader, og når det sker, kan man godt argumentere for, at vi har lidt for mange spillere. Det gør, at nogle lejeaftaler kan komme i spil i løbet af i dag, lyder det fra sportschefen.

I Brøndby IF løber Jens Martin Gammelby rundt uden succes, og det forlyder, at de blå-gule gerne vil afsætte højrebacken i løbet af dagen. Kan det mon blive til Silkeborg IF, hvor Gammelby havde stor succes inden sit skifte til Brøndby?

- Gammelby kunne sikkert godt forstærke os, men jeg vil ikke kommentere på konkrete spillere, siger Jesper Stüker.

Har du været i dialog med Brøndby om Gammelby?

- Vi har været i dialog med Brøndby og alle mulige andre klubber i løbet af sommeren. Vi snakker rigtig meget med hinanden på kryds og tværs i Superligaen. Men når det handler om Gammelby og andre navngivne spillere, har jeg ingen kommentarer.

Ifølge Ekstra Bladet betalte Brøndby IF seks millioner kroner for Jens Martin Gammelby for godt et år siden.

