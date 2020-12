Silkeborg er i løse drøftelser med nye pengemænd

Silkeborg IF er på jagt efter nye investorerer, og det har klubben været i to år. Jyderne er akuelt i 'sporadiske, løse drøftelser', fortæller administrerende direktør Kent Madsen til Midtjyllands Avis.

Det er dog ikke nogen nem mission, Superliga-nedrykkerne er på.

Coronakrisen har ramt fodboldens verden meget hårdt efter et år stort set uden tilskuere. Det har genereret et absolut minimum af matchday-indtægter, men alle brancher lider.

Derfor er det heller ikke nu, at diverse investorerer er klar med checkhæftet.

- Markedet er svært, for klubber fra de større ligaer er endnu hårdere ramt end en lille klub som vores. Hvis man er vant til at have 60.000 tilskuere til hver hjemmekamp, så kan man næsten regne ud, at det trækker tænder ud. Lige p.t. er der ikke gang i noget, og jeg tør ikke spå om, hvorvidt der sker noget i 2021. Vi er på det og bruger også løbende energi på det, men lige nu er der ikke noget med kød på, siger Kent Madsen til Midtjyllands Avis.

Silkeborg IF er på tredjepladsen i 1. division ved vinterpausen. Klubben har syv point op til Esbjerg fB og topholdet Viborg FF.

