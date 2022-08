Silkeborg får glimrende lodtrækning

Sidste sæsons bronzevindere fra Silkeborg skal op mod NK Maribor eller HJK Helsinki i playoffrunden til Europa League.

Det blev afgjort i tirsdagens lodtrækning hos Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) i Nyon.

Silkeborg-træner Kent Nielsens mandskab træder ind i kvalifikationen på et sent tidspunkt, hvilket betyder, at den endelige modstander først bliver fundet i denne og næste uge.

Slovenske Maribor og finske Helsinki mødes på torsdag i det første af to opgør om avancement til playoffrunden.

Silkeborg var på forhånd seedet i lodtrækningen på grund af Danmarks rangering i europæisk klubfodbold.

Midtjyderne tog store dele af det danske fodboldpublikum med storm i sidste sæson, hvor holdet var oprykker i Superligaen. Sæsonen endte på tredjepladsen efter FC København og FC Midtjylland.

Holdet indtager i øjeblikket en andenplads i Superligaen med syv point efter tre spillerunder.

Skulle det ende med et samlet nederlag til Maribor eller Helsinki, så overgår Silkeborg til gruppespillet i Conference League.

Silkeborg indleder det europæiske eventyr på udebane 18. august, mens playoff-duellen afsluttes på kunstgræsbanen i Midtjylland.