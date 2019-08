Silkeborg græder: Intet nyt stadion uden Lars

- Lars Larsen gik i spidsen for det nye stadion, hvor han bidrog med 15 mio. kr. til opførelsen, siger Silkeborgs direktør, Kent Madsen, der er dybt berørt over dynekongens dødsfald

Lars Larsen har ikke kun haft stor betydning, når danskerne skulle købe nye senge eller et klædeskab til en fornuftig pris.

Dynekongen har i sandhed også sat sit aftryk på den by, han boede i – Silkeborg.

Han smed ti millioner kroner i starten af dette årtusinde, da byen fik et kulturhus. Men også for byens fodboldflagskib har han haft stor betydning.

- Lars Larsen har haft meget stor betydning for os gennem mange år.

- Lars Larsen og Jysk gik i spidsen og sikrede finansieringen af vores nye fodboldstadion. Det skylder vi ham stor tak for, siger Kent Madsen, der er direktør og storaktionær i Silkeborg IF.

Kent Madsen, direktør i Silkeborg, har meget at takke Lars Larsen for. - uden ham havde vi nok ikke fået et nyt stadion i byen, siger han. Foto: Ernst van Norde, Polfoto.

Ville have noget for pengene

Silkeborg-direktøren uddyber:

- Jeg tror aldrig vi havde lykkes med et nyt stadion, hvis det ikke havde været for Lars Larsen. Den drivkraft og det initiativ, som Lars tog, gjorde det meget lettere for os.

- Lars Larsen og Jysk bidrog med 15 mio. kr. til opførelsen af det nye stadion. Med det bidrag sikrede Lars Larsen, at stadion i 20 år skal hedde Jysk. Man skal ikke tage fejl af, hvordan Lars Larsen var. Han var meget generøs, men han var også forretningsmand til fingerspidserne. Når han skulle bidrage, skulle hans virksomhed også tilgodeses. Han ville have noget for sine penge, forklarer Kent Madsen.

Faktisk lød aftalen på et beløb på 10 mio. kr. fra Lars Larsen og Jysk i første omgang, men opførelsen af det nye stadion i Silkeborg blev dyrere, og derfor kom der yderligere fem mio. kr. fra den nu tidligere dynekonge.

Jysk Park blev opført efter en stærk indsats fra Lars Larsen og Jysk. De bidrog med 15 mio. kr. for at få det nye stadion opført i Silkeborg. Foto: Claus Bonnerup, Ritzau Scanpix.

Sled ikke sine sæder op

Lars Larsen havde sine egne sæder på Jysk Park i Silkeborg, men det var ikke fordi han var den mest flittige gæst på det nyopførte stadion.

- Jeg tror kun Lars nåede at være på stadion to gange. Lars var på stadion, da vi indviede det for et par år siden med sejren over AGF. Siden holdt han et arrangement med sine golfvenner.

- Men han var altid opdateret på, hvordan det gik. Hvem der var i form og ikke præsterede. Jeg tror, Lars prioriterede at se kampene hjemme, mener Kent Madsen, der er trist over dynekongens alt for tidlige dødsfald.

- Lars var en ordentlig og redelig person. Med ham var en aftale altid en aftale. Det var ikke for hans skyld, der skulle skrives noget ned. Du kunne altid regne med ham.

- Jeg og alle i Silkeborg IF er meget triste over, at Lars ikke er mere, pointerer Kent Madsen.

Lars Larsen og Jysk trådte ind som aktionær i Silkeborg tilbage i 2008. I dag ejer Jysk aktier i niveauet 5-10 procent i selskabet.

