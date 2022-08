Silkeborg henter Kusk i AaB efter Vallys-salg

Silkeborg har onsdag hentet Kasper Kusk i AaB efter salget af Nicolai Vallys til Brøndby.

Det oplyser Silkeborg og AaB på deres hjemmesider.

Den 30-årige venstrekant har haft svært ved at tilspille sig en fast plads på AaB-holdet under forskellige trænerne.

- Der har været en del muligheder for mig i ind- og udland, men jeg har på en eller anden måde bare ventet og håbet på, at det kunne falde i hak med SIF, siger Kasper Kusk til Silkeborgs hjemmeside.

I Silkeborg bliver Kusk genforenet med Kent Nielsen, der var cheftræner i AaB fra 2010 til 2015.

I 2013/14-sæsonen vandt AaB mesterskabet og pokaltitlen med Kusk på holdet og Kent Nielsen på trænerbænken. Nyindkøbet ser frem til at blive en del af sidste sæsons succeshold, der som oprykker vandt bronze.

- Jeg har spillet mod SIF en del gange i det seneste års tid, og det har ikke altid været lige sjovt at være på den anden side, så jeg må sige, at jeg glæder mig til at blive en del af holdet, som står for noget meget attraktiv fodbold, siger Kusk.

Ud over AaB har kantspilleren tidligere i karrieren været forbi Twente og FC København.

AaB har straks efter salget af Kasper Kusk hentet Younes Bakiz i Viborg.

Midtbanespilleren var en profil for Viborg i sidste sæson, men da Bakiz ikke ønskede at forlænge sin kontrakt, er det ikke blevet til spilletid på det seneste.

- Vi har i et stykke tid haft udset os Younes Bakiz som en mulig forstærkning af vores trup, og vi er glade for, at tingene har kunnet lykkes her i slutningen af transfervinduet, siger sportschef Inge André Olsen til AaB's hjemmeside.