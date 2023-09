Silkeborg henter sin tidligere backprofil hjem fra nytår

En gammel superligakending vender hjem til Silkeborg IF.

Når 2023 bliver til 2024, gør Jens Martin Gammelby således comeback i Søhøjlandet. Det oplyser klubben på sin hjemmeside mandag.

Den 28-årige back spiller lige nu for HamKam i den bedste norske række, og egentlig har han kontrakt der indtil udgangen af 2024.

Men Silkeborg har sørget for, at klubbens tidligere back vender hjem før tid.

- Vi er glade for at hente Jens Martin hjem, og vi ved præcis, hvilke kvaliteter vi kan se frem til at få glæde af igen, siger sportschef Jesper Stüker.

- Jens Martin er en meget alsidig spiller, som folk i Silkeborg måske bedst husker som en gennembrudsfarlig højre back. Men han kan også dække andre positioner, siger han.

Jens Martin Gammelby brugte flere af sine ungdomsår i Silkeborg, og da han blev seniorspiller, udviklede han sig til at være en af holdets store profiler.

Det betød, at Brøndby i 2018 slog kløerne i backen, som dog aldrig for alvor slog sit navn fast på den københavnske vestegn.

I januar 2022 blev han udlejet til polske Miedz Legnica, og tidligere i år rykkede han til Norge på en permanent kontrakt. Til januar hedder arbejdsgiveren igen Silkeborg IF.

- Det bliver fantastisk at vende tilbage. Det er i Silkeborg IF, jeg har fået min fodboldopdragelse, og det har altid ligget i kortene, at jeg skulle tilbage på et tidspunkt. Nu er timingen den rette for både SIF og mig, og det er jeg meget glad for, siger Jens Martin Gammelby.

Den offensivt indstillede forsvarsspiller nåede i den første del af sin karriere at spille 144 kampe for Silkeborg.