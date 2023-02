Silkeborg henter tidligere Brøndby-profil

Lasse Vigen har skrevet under på en aftale frem til sommer med Silkeborg IF

Fremtiden er på plads for Lasse Vigen.

Frem til sommer skal han tørne ud for Silkeborg IF, der har hentet den 28-årige midtbanespiller på en korttidsaftale.

Det bekræfter klubben på sin hjemmeside.

- Vi er meget glade for, at det er lykkedes at hente en kvalitetsspiller som Lasse Vigen til klubben. Vi står over for en spændende forårssæson, hvor han utvivlsomt vil komme til at hjælpe os med sin rutine, dynamiske spillestil og store arbejdsradius, siger sportsdirektør i Silkeborg, Jesper Stüker.

I den seneste tid har midtbanespilleren holdt sig varm i Esbjerg, hvor han også er vokset op. Han rykkede til Fulham i en ung alder, og han at spille nåede 68 kampe i England, indtil han i 2017 blev hentet af Brøndby IF.

Fire år senere spillede han en vigtig rolle, da mesterskabet havnede på Vestegnen med en afgørende scoring mod FC Nordsjælland.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Jens Dresling

- Jeg ser frem til at spille i den røde trøje på et hold, som jeg med interesse har fulgt over de seneste år, hvor både resultaterne og spillet har været rigtig gode, fortæller Silkeborgs nye mand, der får trøje nummer 22.

Lasse Vigen har senest spillet i belgiske Zulte Waregem, men kontrakten blev ophævet i januar.