Silkeborg lejer kantspiller hos Superliga-rival

Silkeborg har lejet Lukas Engel hos liga-rivalen Vejle. Lejemålet gælder for resten af sæsonen. Det oplyser begge fodboldklubber på deres hjemmesider mandag.

Vejle-sportschef Marius Adrian Nicolae oplyser, at klubben stadig tror på Lukas Engel, men at han på nuværende tidspunkt er havnet i en situation, hvor fast spilletid ikke kan garanteres.

- Sagen er den, at vi med vores konstellation ikke kan garantere ham den faste spilletid, der for en fodboldspiller i hans alder er så afgørende.

- Derfor har vi arbejdet målrettet på at finde en midlertidig løsning, som giver Lukas den mulighed andetsteds, og som samtidig holder Lukas i klubben, siger Nicolae til Vejles hjemmeside.

23-årige Lukas Engel skiftede til Vejle fra Fremad Amager for et år siden. Det er blevet til 40 kampe for Vejle siden.

- Med denne lejeaftale kommer Lukas til en klub, hvor han er blevet udset til at udfylde en rolle i venstresiden, og hvor han dermed kan udvikle sig, således han forhåbentlig vender styrket tilbage til Vejle, siger sportschefen.