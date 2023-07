Silkeborg scorer millioner: Teenager solgt til Ajax

Silkeborg IF sælger den 16-årige angriber Lasse Abildgaard.

Den midtjyske klub oplyser fredag i en fondsbørsmeddelelse, at betingelserne for et salg af stortalentet er blevet opfyldt.

Silkeborg melder ikke noget ud om, hvem der har fået fingre i offensivspilleren, der hidtil har optrådt på klubbens U19-hold, men som Ekstra Bladet allerede for en måned siden kunne erfare, er der tale om Ajax Amsterdam.

Som Ekstra Bladet forstår det, har den hollandske storklub betalt i niveauet otte millioner kroner for Abilgaard. Beløbet kan ende med at sige til 12 millioner, hvis diverse klausuler bliver udløst.

Sidenhen har den midtjyske klub bekræftet, at angriberne er solgt til Ajax.

Lasse har gennem hele vores ungdomselite-forløb vist sig frem som en meget spændende angriber, og det har været tydeligt for os ganske tidligt, at hans udvikling på et tidspunkt skulle fortsætte på en større adresse end i Silkeborg, siger talentchef Peter Hansen på Silkeborgs hjemmeside.

- Det er et flot skridt for Lasse, men samtidig et skridt, som vi er sikre på, han kan tage med sit ekstraordinære talent.

Ajax Amsterdam oplyser, at Abildgaard har fået en kontrakt, der løber frem til sommeren 2026.

Længe undervejs

For godt en måned siden meddelte Silkeborg, at klubben havde indledt forhandlinger omkring et salg.

I den forbindelse blev forventningerne til årets resultat opjusteret med syv millioner kroner, så klubben forventer et overskud på mellem 15 til 25 millioner kroner.

Ajax, der før har været på rov i Silkeborgs ungdomsafdeling med købet af Kasper Dolberg i 2015, er da heller ikke ukendt terræn for Lasse Abildgaard.

I november prøvetrænede han hos hollænderne i 14 dage. Siden har han også været på besøg hos Manchester United.

I 2020 hentede Ajax en anden dansker i form af den dengang 16-årige Jeppe Kjær.

Han nåede kun at spille 11 førsteholdskampe for AC Horsens, inden han blev solgt. Det var imidlertid et ophold uden den store succes, og nu repræsenterer han Bodø/Glimt i Norge.