Silkeborg tæt på stort salg

Kantspilleren Lukas Engel er tæt på et skifte væk fra superligaklubben Silkeborg.

Onsdag middag oplyser selskabet bag Silkeborg i en fondsbørsmeddelelse, at der er forhandlinger i gang om et salg af Lukas Engel.

- Der pågår forhandlinger om transfer af kontraktrettighederne på Lukas Engel med sigte på et omgående klubskifte, oplyser Silkeborg.

- Det er selskabets forventning, at disse forhandlinger vil resultere i en transferaftale, betinget af en række individuelle forbehold, der alle forventes opfyldt i nær fremtid.

Samtidig opjusterer Silkeborg årets regnskab med 15-17 millioner kroner. Helt præcis medfører et salg, at klubben forventer et resultat i intervallet 32 til 40 millioner kroner i overskud.

Tidligere lød forventningen på et overskud mellem 15 og 25 millioner kroner.

Det er dog ikke sikkert, at det er præcis det beløb, som klubben får for Lukas Engel i transfersum.

Silkeborg nævner ikke noget om, hvem klubben forhandler med.

24-årige Lukas Engel har tidligere spillet for Vejle, og inden da spillede han for Fremad Amager.