Skifter til Superligaen: Henter norsk midtbanedynamo

Silkeborg har hentet den 28-årige midtbanespiller Vegard Moberg, der kommer til klubben på en fri transfer, meddeler klubben på sin hjemmeside.

Moberg spillede senest iBodø/Glimt, som blev sølvvindere i Eliteserien i sidste sæson, men hans kontrakt med den norske klub udløb således ved årsskiftet.

- Med tilgangen af Vegard Moberg får vi en erfaren spiller ind, som har præsteret godt i de seneste sæsoner i Bodø/Glimt, hvor han var med til at sikre sølv i 2019,siger SIFs sportschef Jesper Stüker til klubbens hjemmeside.

- Vegard Moberg har vist stor interesse for Silkeborg på trods af andre muligheder, og han giver nogle nye dimensioner til midtbanen, hvor han blandt andet kan bidrage med erfaring og fysik.

Moberg, der fredag aften skrev under på en aftale med Silkeborg indtil sommeren 2022, glæder sig til at komme i gang med tilværelsen i Silkeborg.

- Jeg har fået et meget fint indtryk af klubben, faciliteterne og de mennesker fra SIF, jeg allerede har mødt, lyder det fra Vegard Moberg.

-Jeg havde lyst til at prøve et andet land og en anden liga, og da jeg var kontraktfri i Bodø/Glimt, var det nu, at der var en chance. Da muligheden fra Silkeborg dukkede op, var jeg ikke i tvivl om, at jeg skulle gribe den. Superligaen har høj status for fodboldspillere i Norge, og nu glæder jeg mig til at prøve det.

Moberg har udover Bodø/Glimt tidligere spillet forSogndal IL og Asane Fotboll i hjemlandet.

