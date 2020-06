Slukøret chef: Vi reagerede for sent

Se også: Farvel Silkeborg

SILKEBORG (Ekstra Bladet): Det kom ikke som et chok af de større, men skuffelsen var alligevel til at mærke i Silkeborg-lejren, efter det søndag stod klart, at klubben for sjette gang rykker ud af Superligaen.

- Vi fik tændt et lys for os selv med et fint 2020, hvor vi fik vist, at vi kunne være med i Superligaen. Men læringskurven var for stejl i begyndelsen af sæsonen, og det er det efterslæb, vi betaler for nu, lød det fra adm. direktør Kent Madsen efter nederlaget til Sønderjyske.

- Hvad kunne I have gjort anderledes på ledelsesgangen?

- Der er nok nogen, der vil mene, at vi skulle have taget højde for den læringskurve. Men vi kom op med et meget talentfuldt kuld, og så skete der nogle ting på transfermarkedet, vi ikke selv var herrer over.

- Vi reagerede måske for sent, men vi havde været mere på forkant, hvis vi havde vidst, at Robert Skov røg til Tyskland og Kasper Dolberg til Frankrig. Men vi kommer aldrig til at oversatse i SIF, og så er det spørgsmålet, om de rutinerede forstærkninger kom for sent eller ej, sagde Kent Madsen.

Kent Nielsen er ikke fyringstruet i Silkeborg efter nedrykningen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Direktøren slog i øvrigt fast, at nedrykningen ikke får konsekvenser for cheftræner Kent Nielsen, der får lov at føre sit arbejde videre i Søhøjlandet.

- Jeg er bestemt ikke for fin til at tage turen ned i næstbedste række. Jeg synes, det er en fin klub med fine rammer, og der er et stort potentiale. Jeg fortsætter gerne med at bygge på i Silkeborg, sagde en afklaret Kent Nielsen og fortsatte.

- Vi er skuffede og ærgerlige over, at vi kom for sent i gang. Vi var lige ved at snyde jer alle i runde 26, men desværre levede vi op til omverdenens forventninger. Nu må vi se, hvordan det hele former sig, men det vil da klart være en ambition at vende retur til Superligaen.

Det var ikke verdens største røde kort til Kees Luijckx i Kent Nielsens bog. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Selv om det ikke var søndag, Silkeborg smed sæsonen i søerne, så var der ærgrelse over, at man ikke formåede at forlænge Superliga-livet en uge yderligere.

- Jo, og med lidt tur i den, så havde vi fået straffe enten til Brumado eller Mark Brink, mens det ikke var jordens største røde kort til Kees Luijckx. Men jeg vil ikke stå her og bruge tid på at tale om dommeren. Det var ikke ham, der sendte os i 1. division, lød det fra Kent Nielsen.

Her kan du læse et interview med Esbjergs cheftræner Troels Bech, der både deler feriebilleder og svarer på påstande fra Ekstra Bladet:

Troels Bech: - Hvem fanden kan leve med det?

Hærværk mod FCK Så bør du klikke her og få gode råd