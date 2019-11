Slut efter en lang karriere: Dennis Flinta stiller støvlerne på hylden

Han har spillet 384 kampe for Silkeborg IF, men det bliver ikke til mange flere for kaptajnen Dennis Flinta.

Den 36-årige forsvarsspiller har netop meddelt, at han indstiller karrieren, når kontrakten med Superliga-holdet udløber til vinter.

Dennis Flinta siger i en pressemeddelelse:

- På et tidspunkt skal det jo slutte. Jeg er 36 år, så det er vel ikke den store sensation, at det sker nu. Jeg har det rigtig godt med, at beslutningen nu er truffet, og jeg føler også, at tidspunktet er rigtigt. Jeg har nydt mine år i fodbold og i SIF, men jeg vil heller ikke lægge skjul på, at de seneste år har været hårde med op- og nedrykninger, skader og en position, hvor jeg er røget ud og ind af holdet.

- Jeg har udtjent min værnepligt, kan man sige. Turen stopper her, og jeg er tilfreds med det, jeg har opnået. Selvfølgelig kunne jeg have ønsket mig at SIF havde været tættere på toppen, men sådan skulle det ikke være.

Dennis Flinta udelukker ikke helt at stoppe med at spille videre - det skal dog ikke være i professionelt regi. Så Flinta, der ud over SIF har en fortid hos FC Midtjylland, Brøndby og Avarta, skal ud på arbejdsmarkedet.

- Min svoger sagde til mig forleden: "Tænk, nu kan du blive lige, hvad du vil." Og ja, det er da rigtigt. Men det er også lidt underligt at kigge ind i en jobmæssig fremtid, som jeg ikke kender. Jeg vil ikke sige, at jeg er nervøs. Men jeg er da spændt. Jeg håber - og tror også på - at der åbner sig nogle muligheder, som jeg kan se mig selv i, siger Dennis Flinta.

