Stolpe ud: - Kan kun grine

Tonni Adamsen blev helten for Silkeborg mod AGF, selv om angriberen har haft stolpe ud i et forår med stort pres

Silkeborg pustede og pustede, og i overtiden faldt korthuset sammen for AGF, der dermed mistede et vigtigt skridt i kampen for at nå top-seks.

Tonni Adamsen spillede rollen som den store, stygge ulv, der endelig fik sat tænderne i målscoringen efter 180 minutter med den ene brændte chance efter den anden i foråret.

Forløsningen var til at få øje på, da Tonni Adamsen endelig fik hul på forårsbylden. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Derfor var det en lettet Silkeborg-målscorer.

- Det betød meget personligt. Jeg kan godt mærke, flere kigger på mig, men jeg føler ikke, målene kun skal komme fra min fod. Eller mit hoved, sagde Tonni Adamsen og fortsatte.

- Det var ærgerligt mod FC København, og jeg ved, at jeg brændte en del chancer, så da jeg ramte ydersiden af stolpen mod AGF også, så kunne jeg ikke lade være med at grine. Men det skulle nok komme, og det gjorde det så på det helt rigtige tidspunkt.

Kent Nielsen skal nok få sovet, når lige pulsen kommer ned. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Nattesøvnen reddet

Cheftræner Kent Nielsen lød efterfølgende også som en mand, der netop havde fået reddet en uges nattesøvn.

- Ja, det nok rigtigt. For vi gjorde igen meget rigtigt, men var igen uskarpe som mod FCK. Det var vigtigt, at Tonni kom i gang, for nu er han forrest i køen, og det giver et pres udefra.

- Som træner er jeg vildt imponeret over, at han kommer frem til så mange chancer, men jeg er måske knap så imponeret over, hvor mange chancer, han har brændt de to første kampe. Han skal skærpes til træning, hvor han i øvrigt hamrer mål ind konstant, og så bliver det rigtig godt, sagde Kent Nielsen.

