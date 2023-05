Stor bet: Mister kæmpe profil

Først blev midtbaneprofilen Fredrik Carlsen solgt til Silkeborg. Nu følger holdkammeraten Andreas Pyndt i fodsporet på sin holdkammerat og skifter transferfrit til Silkeborg fra superliga-oprykkerne fra Hvidovre.

Efter hvad Ekstra Bladet erfarer er alt forhandlet på plads, så midtbaneprofilen Andreas Pyndt transferfrit kan skifte til Søhøjlandet og komme under Kent Nielsens vinger.

Det er et spørgsmål om kort tid før det bliver officielt.

Hvidovre lejede Andreas Pyndt med stor succes i Brøndby. Her udløber hans kontrakt, så han skifter transferfrit til Silkeborg.

For det nye Superliga-mandskab er det en alvorlig streg i regningen, at Andreas Pyndt forlader klubben.

Han blev før sæsonen lejet i Brøndby og har været en markant profil på midtbanen i successæsonen, hvor Hvidovre sikrede sig oprykning efter 3-2 sejren i Vendsyssel samtidig med, at SønderjyskE satte point til i Næstved.

Andreas Pyndt havde kontraktudløb i Brøndby, og Hvidovre havde planer om at beholde ham. Men Silkeborg var hurtigere på aftrækkeren og stod klar med et bedre kontrakttilbud til den talentfulde midtbanespiller.

Andreas Pyndt kommer ikke til at spille for Hvidovre i Superligaen. Han skifter til Silkeborg. Foto: Kenneth Meyer.

Derved er det også et signal om, at Silkeborg kan ende med at sælge midtbanens defensive omdrejningspunkt Mark Brink, der har udviklet sig stærkt de senere år.

For Per Frandsen og Hvidovre er det en alvorlig bet at vinke farvel til Andreas Pyndt.

Nu skal oprykkerne ud at finde to markante forstærkninger til midtbanen, når det efter sommerferien hedder Superligaen, fordi både Fredrik Carlsen og Andreas Pyndt er væk.

Det er første gang siden 1996/97 sæsonen, at Hvidovre skal spille i landets bedste fodboldrække.