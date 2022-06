Succesklub sikret 40 mio. - spillerne får nul

Silkeborg havde knapt set David Ousted redde det sidste straffespark i pokalfinalen, før de trykkede på en børsmeddelelse, der opjusterede klubbens forventninger til regnskabet med 20 mio. kr.

FC Midtjyllands triumf sikrede nemlig bronzevinderne et europæisk gruppespil. Silkeborg får et skud på at nå Europa League, men Conference League er garanteret - og dermed ruller der mindst 40 mio. kr. ind i kassen.

Silkeborg-spillernes bonus for den bedrift udgør... nul kroner.

- Gad vide om vi ikke finder ud af noget, konstaterer Silkeborg-direktør Kent Madsen, da Ekstra Bladet spørger ham til situationen.

Silkeborg-spillerne skal altså ud og forhandle en aftale på plads efter kvalifikationen er sikret.

Kent Madsen droppede bonusaftaler efter de blev et tema i feriepengesagen. Foto: Ernst van Norde

Dermed adskiller klubben sig fra andre klubber. Viborg fortæller således, at de har en aftale på plads med sine spillere inden entréen i Europa efter sommerpausen.

- Er det ikke lidt kuriøst?

- Vi har i Silkeborg ikke kollektive bonusser, og det har vi ikke haft i ti år, siger Kent Madsen.

- Vi afskaffede det af to årsager.

- I forbindelse med feriepengesagen følte vi os usædvanligt dårligt behandlet af Spillerforeningen, særligt i forbindelse med kollektive bonusaftaler, siger Kent Madsen med henvisning til det store opgør for ti år siden, hvor danske klubber røg i store problemer, fordi de ikke havde udbetalt feriepenge på al løn.

Det betød, at spillere rejste krav om feriepenge på store engangsbeløb og bonusaftaler. Superliga-klubberne tabte med et brag og endte med store millionregninger.

Kent Madsen kalder oplevelsen omkring spillernes krav gennem Spillerforeningen for 'halve mafiametoder' og 'en svinestreg.'

Spillerne valgte sammen med sin fagforening at forfølge feriepenge på bonusser. Foto: Jens Dresling

- Det var kun Jim Larsen, der efterfølgende havde klasse nok til at sige, at han ikke skulle have efterbetalt feriepenge, fordi han havde fået det én gang, siger Kent Madsen.

- Siden har vi ikke haft kollektive bonusaftaler. Den anden årsag, til at vi ikke har det, er, at jeg endnu har til gode at opleve en agent tillægge bonusaftaler nogen betydning i forhandlinger.

- Det er jo heller ikke indstillingen hos spillerne, at slutter de en sæson som nummer 11, så kommer de og afleverer noget af deres løn tilbage, kommer det syrligt fra Silkeborg-bossen.

Bonusser hjælper ikke spillet på banen. Foto: Ernst van Norde

- Jeg tror simpelthen ikke, at en bonus har nogen som helst indflydelse på, hvordan vi spiller på banen.

- Nogle gange skal fodboldspillere huske på, at succes ikke kun afhænger af dem, der er på banen.

- Der er dem, der sørger for, at sponsorgrundlaget er på plads og hele tiden vokser. Der er dem, der sørger for skarp kommunikation, så der kommer mange på stadion. Der er mange, der skaber en succes, siger Kent Madsen som dog ender med at lægge konfrontationen død.

- Det er ikke det samme, som at vi ikke lytter. Gad vide om vi ikke finder ud af noget, siger Kent Madsen og tilføjer så.

- Men jeg har svært ved at forestille mig, at det bliver en permanent aftale, konstaterer han.

