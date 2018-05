Superliga-profil i kækt væddemål: Det kan blive pink

Silkeborg-forsvareren Simon Skou Jakobsen har rodet sig ud i lidt af et væddemål.

Faktisk står han nu i en situation, hvor han aktivt håber på at farve sit hår pink.

Den midtjyske traditionsklub kæmper lige nu for at undgå nedrykning, og skulle den mission lykkes, så har midterforsvareren lovet en af klubbens trofaste fans, at han kvitterer ved at farve håret.

Jeg har simpelthen rodet mig ud i en situation, hvor jeg håber, at jeg om halvanden uges tid har pink hår! https://t.co/KpVJRF1x6k — Simon Skou Jakobsen (@SimonJ90) May 17, 2018

Silkeborg stod i problemer til knæene i torsdagens kamp mod Helsingør.

Bagud med 0-1 i lang tid lykkedes det dog at få en sen udligning og dermed skabe et langt bedre udgangspunkt før den afgørende kamp mandag.

Den samlede taber rykker direkte ned i 1. division, mens vinderen skal spille mod nr. 2 fra den næstbedste række i en kamp om en plads i næste års Superliga.

