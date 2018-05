Superliga-spiller kan rykke ned for fjerde gang

Han har stået der før, Dennis Flinta. Foran én eller flere skæbnekampe for Silkeborg IF. Anføreren har prøvet at rykke ned med klubben tre gange, den første i 2007, og han har prøvet at rykke op tre gange.

Nu står han der igen. I aften og på mandag spiller Silkeborg to skæbnekampe mod FC Helsingør, hvor taberen rykker direkte ned, og vinderen får en chance mere for at overleve. Desværre for Flinta kan han hverken gøre fra eller til, for han sidder hjemme i sofaen med fire sting i knæet.

- Det er selvfølgelig trist. På det seneste har det været begrænset, hvad Peter (manager med efternavnet Sørensen, red.) har følt, jeg kunne bidrage med, men jeg ville selvfølgelig gerne have været med gutterne i Helsingør, om ikke andet bare være der i stedet for at se den herhjemme, siger Silkeborg-anføreren til tipsbladet.dk.

I stedet får han nogle af de andre skadede, karantæneramte og i øvrigt fravalgte holdkammerater på besøg. Så får de en aften ud af det, som han siger, men ikke nødvendigvis en god aften.

- Det bliver ikke en sjov oplevelse at se den herhjemme i stedet for at være med. Men det kan være, det bliver det, hvis vi får et godt resultat.

Det er nu ikke, fordi han er anfører, at Dennis Flinta ærgrer sig. For anførerbindet giver ikke ham en øget ansvarfølelse for sit hold; den var der i forvejen.

- Man behøver ikke have det bind på for at være anfører. Jeg sagde også, da jeg blev anfører, at jeg ikke kom til at lave om på mig. Jeg spiller sgu fodbold på den samme måde og siger det samme. Det er ikke sådan, at jeg kommer til at tage det tungere, hvis vi rykker ned, eller bliver endnu gladere, hvis vi overlever, fordi jeg er anfører, siger han.

- Mange siger, det er vigtigt for dem at være anfører. Det er lige før, jeg siger, det rager mig en papand. Jeg spiller sgu fodbold, som jeg har lyst til.

Dennis Flinta har prøvet at rykke ned tre gange før. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det er noget underligt noget med nedrykninger. På den ene side føles det for de involverede, som om den verden, de kender, ophører med at eksistere. Nogle græder. I dagene og ugerne efter mister nogle deres job. Som Peter Sørensen sagde tidligere på dagen, så kan det være karriereafgørende for mange: Det er fremtiden, der er på spil.

Men efter ferien venter endnu en sæson og muligheden for at rykke op igen, så der er ikke tid til at være sentimental. Dennis Flinta har desuden som nævntprøvet det før, og hvis det sker igen, tangerer han Superliga-rekorden for flest nedrykninger. Den deles i dag af Simon Nagel, Lars Brøgger, Ulrik Balling, Steffen Kielstrup, Jakob Bresemann, Henrik Toft, Thomas Guldberg Christensen og Frode Langagergaard.

Men vænner han sig nogensinde til det?

- Jeg har rykket ned tre gange med Silkeborg og rykket op tre gange med Silkeborg. Sådan er det at være Silkeborg-spiller, det er desværre vores lod. I forhold til hvor stor vores klub er, og hvor stor vores økonomi er, ligger vi i det spænd, hvor man kan rykke ned og rykke op. Man ved godt, at der kan være sæsoner som den her, siger han.

- Jeg har været med til mange kampe, der har været gældende for at overleve eller rykke op, men jeg ved ikke, om man vænner sig til det. Sådan er det i Silkeborg; man tager det ikke for givet, at man spiller Superliga den ene sæson efter den anden.

