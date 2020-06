Svanesang: - Ærgerlig og svær situation

HADERSLEV (Ekstra Bladet): Så tæt på og alligevel så langt fra.

Det var følelsen for Kent Nielsen og Silkeborg, der efter 2-2-kampen mod Sønderjyske nu er millimetertæt på endelig knockout i Superligaen.

- Jeg er ærgerlig over, at vi ikke formåede at holde hjem og vinde kampen, så vi i det mindste fik barberet Sønderjyskes forspring ned til otte point. Men det er meget sigende for vores grundspil. Vi mangler erfaring, og vi bakkede for meget, da vi var tæt på et resultat, lød det fra Kent Nielsen, som du aldrig nogensinde får til at kaste håndklædet i ringen.

- Inden kampen vidste vi, at vi enten ville stå i en svær eller meget svær situation i puljespillet. Nu bliver det så en meget svær opgave. Men vi kommer til at jagte muligheden, og jeg ser tegn på, at det kan lade sig gøre.

- Hvilke tegn er det?

- Årsagen til vores problemer skyldes jo ikke vores nuværende formkurve. Vi er i problemer, fordi vi fik en dårlig start på sæsonen. Vi er blevet konkurrencedygtige, og nu skal vi få lagt det sidste på, så vi begynder at vinde de kampe, som vi lige nu spiller uafgjort.

- Men vi er ikke blinde over for, at det er en ærgerlig og svær situation, vi står i, sagde Kent Nielsen.

I den sønderjyske lejr kunne man til gengæld ånde lettet op over den sene udligning fra Peter Christiansen. Nu er Silkeborg ude af ligningen, og Glen Riddersholm kan gå ind til gruppespillet med blikket stift rettet mod at hente OB eller Lyngby.

- Det er ikke min opgave at stå og dømme Silkeborg ude, men vi har da et godt udgangspunkt i forhold til dem. Vi går ind i puljespillet for at jagte. Det har været tætte opgør denne sæson mod OB og Lyngby, så vi skal bygge videre på vores forår og forsøge at hente et af de mandskaber, så vi undgår den kamp på liv og død, sagde Glen Riddersholm, der ikke forsøgte at stikke blår i øjnene på hverken fans eller journalister.

- Fem point op til redning er da mere, end vi havde håbet på. Vi har pisset mange point væk i denne sæson, og det efterslæb skal vi forsøge at råde bod på nu. Vi må bringe vores ’A-game’ og kæmpe for overlevelse, men vi går ind i puljespillet, mens vi kigger op i tabellen.

