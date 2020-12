Tvivl om stjernens nye kontrakt

Mandag var en rigtig god dag for tilhængerne af Silkeborg IF. Her lykkedes det nemlig 1. divisionsklubben at forlænge kontrakten med Magnus Mattsson, der har været Silkeborgs bedste spiller i denne sæson. Om den nye aftale indeholder en frikøbsklausul, afviser sportschef Jesper Stüker dog at svare på over for Midtjyllands Avis.

Magnus Mattsson har forlænget frem til sommeren 2023, og dermed kan Silkeborg øjne et potentielt stort salg i fremtiden. Med mindre, at aftalen indeholder en forholdsvis lav frikøbsklausul.

Det var tilfældet med Robert Skov, som blev solgt til FC København for et beskedent beløb, og Silkeborg-fansene gruer for, at det samme kan ske med Magnus Mattsson.

Jesper Stüker fastslår, at han ikke er begejstret for en sådan klausul, men han vil ikke svare på, om den findes i Mattssons aftale.

- Jeg kan ikke svare på, hvad han får i løn, eller om der er en frikøbsklausul. Men jeg kan sige, at vi har lavet en kontrakt, hvor vi er enige om, at det er det rigtige, så det bliver en god case for begge parter, siger Silkeborg IFs sportschef til Midtjyllands Avis.

Magnus Mattsson har scoret ni mål for Silkeborg IF i 1. division i denne sæson. Det er blevet til yderligere tre scoringer i pokalturneringen.

