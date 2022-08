Ydmyg Adamsen: - Han er vanvittig god

Tonni Adamsen kvitterede for Kent Nielsens tillid med to mål, men hovedpersonen forholder sig selv ydmygt omkring sin rolle

Tonni Adamsen scorede to mål mod FCN, men hovedpersonen forholder sig ydmygt omkring sin rolle.

- Jeg ved ikke, om jeg fortjener at starte inde, men jeg synes i hvert fald, at jeg har vist mig godt frem.

Adamsen læner sig meget op ad Nicklas Helenius og roser angrebskollegaens indflydelse.

- Han er vanvittig god til at lære fra sig. Han er en af dem, der har hjulpet mig ind her i Silkeborg.

- Det er nogle store sko at udfylde, især fordi jeg kun bruger størrelse 41.

Glade Silkeborgspillere efter kampen med matchvinder Tonni Adamsen (nummer to fra venstre). Foto: Lars Poulsen

Ros fra træneren

Efter 2-0-sejren i topkampen fortæller cheftræner Kent Nielsen, hvad planen var med Adamsen fra start.

- Vi ville gerne have et bevægeligt hold. For vi vidste, vi skulle bruge så meget fart, derfor var det også oplagt med Tonni (Adamsen, red).

- Du kunne også se, at Nordsjælland blev straffet på at ligge højt oppe på os, siger Kent Nielsen.

To scoringer til trods fra Tonni Adamsen skal der mere til at imponere træneren, der 'ikke falder bagover, bare fordi man scorer mål'. Silkeborg-træneren er dog tilfreds med holdindsatsen.

- Efter første scoring synes jeg faktisk, at vi er stærke. Så jeg kan ikke rose spillerne nok for at committe sig til at spille resultatet hjem.

- Vi spiller meget disciplineret omkring det forsvarsmæssige, og det gør, at de ikke har en chance, som jeg kan erindre.

Med sejren topper Silkeborg Superligaen. Bronzevinderne har 13 point efter seks kampe. Det samme har AGF og FC Nordsjælland. Silkeborg har dog en bedre målscore.

