Sisto bekræfter: Støtter åndelig sekt

Efter rygter om at Pione Sisto støtter en åndelig sekt i Portugal, melder hovedpersonen nu selv ud.

Og han er ikke tøvende - tværtimod. Han bekræfter forbindelsen.

'Pineal-fonden er et af mange spirituelle, kulturelle, miljømæssige og økologiske projekter, jeg har doneret min tid og energi til,' skriver han i en Instagram-story, der fortsætter:

'Jeg er formynder for Pineal-fonden, fordi jeg er inspireret af deres filosofi, idealer, principper og deres måde at leve på.'

'Jeg tror, ​​at verden har brug for flere organisationer, der sætter natur, miljø, sundhed og velvære over profit.'

Sisto på banen. Foto: Foto: Anthon Unger

Vil fortsætte

Herefter slår Sisto fast, at han vil støtte fonden så længe, den fortsætter med at leve 'lovligt, fredeligt og åndeligt efter deres principper, idealer og etik'.'

'Jeg vil fortsætte med at støtte deres indsats på alle måder, jeg kan,' lyder det.

Det var det portugisiske medie Visao, der tidligere kunne skrive, at FC Midtjylland-profilen ejer 4,7 hektar land i Oliveira do Hospital, der ligger i det centrale Portugal, hvor den åndelige filosof Água Akbal Pinheiro har en sekt, der kæmper for at blive en selvstændig stat.

Mediet skrev, at der allerede er blevet dannet et selvudråbt kongerige: 'Kingdom of Pineal', hvor der bor mellem 40 og 100 mennesker.

Ifølge mediet bliver Sisto beskrevet som en 'ven' af sektens leder.

De 4,7 hektar jord, som Sisto ejer, er forbudt for udefrakommende, og det er kun sektens leder, der accepterer nye, efter at de har gennemgået en række optagelseskrav.

Pione Sisto spillede blot 787 minutter i Superligaen i forrige sæson fordelt på 12 kampe. Sidst han var i aktion, var i hjemmekampen mod FC Nordsjælland 7. november, hvor han fik 19 minutter som indhopper. Foto: Jens Dresling/Polfoto

I et med naturen

På det selvudråbte kongeriges hjemmeside fremgår det, hvad det står for, og hvad det stræber imod.

'At inspirere og motivere positiv handling rettet mod at opnå Pineal-visionen om H.E.A.R.T. (Honour, Earth, Abundance, Respect, Trust red.). At ære jorden i en ånd af overflod, respekt og tillid til alles bedste,' skriver kongeriget blandt andet om deres mission.

På samme hjemmeside bliver det også forklaret, hvordan de tror, at naturlig kost og medicin er med til at styrke kroppen, så den kan helbrede sig selv.

Noget, som stemmer meget godt overens med Pione Sistos syn på covid-19, som han ikke mente, at han behøvede en vaccine imod.

På deres Instagram-side, som kantspilleren også følger, kan man få en idé om, hvordan de går klædt, og hvordan de ser verden.

