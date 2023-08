Sisto holder sig væk fra FCM

I forsøget på at finde Pione Sisto, lagde Ekstra Bladet vejen forbi banerne i Tjørring IF, hvor han angiveligt selvtræner i øjeblikket

Pione Sisto finder du ikke længere på træningsanlægget i Ikast. Hverken på de gamle faciliteter eller de nye.

Konflikten mellem FC Midtjylland og deres dyre offensivspiller er nu kommet dertil, at Pione Sisto ikke længere benytter sig af klubbens baner.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger sker spillet med bold i stedet på banerne hos barndomsklubben Tjørring IF, hvor han selvtræner, når de andre hold i klubben er gået hjem.

Ingen interesse

Det skyldes, at Sisto har slået fast, at han ingen interesse har i at skifte væk fra det midtjyske, før hans kontrakt udløber i sommeren 2024.

Ekstra Bladet har spurgt FC Midtjylland, om det er korrekt, at Sisto ikke længere kan findes på klubbens træningsanlæg.

- Vi udtaler os ikke yderligere om Pione, lyder det fra klubbens pressechef Mads Hviid.

Ekstra Bladet har ligeledes spurgt Tjørring IF, om hvorvidt Pione Sisto benytter sig af deres faciliteter, men klubben har ikke lyst til at udtale sig.

Pione Sisto har ikke fået spilletid i Superligaen siden november sidste år. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Stadig stor interesse

I vinter kunne Ekstra Bladet fortælle, at der var masser af interesse for Ulvenes nummer 7. Helt konkret havde midtjyderne accepteret et bud på ti mio. kr. fra Tyrkiet, men Sisto selv var klar i sin afvisning.

- Vi havde et tilbud, hvor han kunne tjene plus 20 millioner kroner netto på to år i udlandet. Vi kunne have tjent 10-15 millioner kroner, sagde klubbens direktør, Claus Steinlein, i et interview med TV3 Sport i forbindelse med vinterens transfervindue.

Også Tipsbladet kunne fortælle om interesse fra blandt andet svenske Malmø og den græske klub Aris Thessaloniki.

I det igangværende transfervindue er interessen ikke forduftet. Men igen har Pione Sisto indtil videre afvist alt, lyder det fra Ekstra Bladets kilder.

Løn udbetalt

Samtidig kan Ekstra Bladet erfare, at Pione Sisto også skulle have fået tilbudt at få hele sin løn udbetalt nu, hvis han indvilliger i at få ophævet sin kontrakt. Igen har hovedpersonen afvist.

Ekstra Bladet har foreholdt FC Midtjylland til interessen fra udlandet og tilbuddet om en fratrædelse til Pione Sisto. Igen ønsker klubben ikke at kommentere.

Claus Steinlein og FC Midtjylland vil ikke kommentere sagen om Sisto. Foto: Anders Brohus

Dyr herre

Når FC Midtjylland gerne vil slippe Sisto, hænger det også sammen med kantspillerens enorme kontrakt.

Sisto tjener 375.000 kr. om måneden. Med forskellige bonusser rammer beløbet nærmere 450.000 om måneden, alt efter hvordan man tæller kronerne. Det er meget, selv for en Superliga-profil.

Pione Sisto kom tilbage til Herning og FC Midtjylland i 2020. Foto: Ernst van Norde

Kontrakten mellem de to parter går til sommeren 2024, og dermed ryger der altså stadig over fem mio. kr. Sistos vej, hvis han vælger at blive kontrakten ud.

Derfor er klubbens klare interesse også at få ham af sted nu, og mens striden står på, forsøger de altså at gøre ham mør ved at have isoleret ham fuldstændig.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Pione Sisto omkring forholdet til klubben.

