Sisto sprænger banken

HERNING (Ekstra Bladet): Det knastørre brud med FC København endte med at koste både Celta Vigo og Pione Sisto dyrt, før han kunne sætte sin signatur på den aftale med FC Midtjylland, som blev offentliggjort mandag.

For da FC København bombastisk proklamerede sammenbrud i forhandlingerne med Pione Sisto, så forlod ulvenes største konkurrent i spillet om Sisto samtidig spillepladen.

Manglende konkurrence koster i fodboldverdenen.

FC Midtjylland har i forhandlingerne med Pione Sisto haft held til at lukke en aftale, som ligger under det, som FC København stillede kantspilleren i udsigt.

- Det var mit hjerte. Mit hjerte valgte pludselig at tage FC Midtjylland. Jeg fandt ud af, at det altid har været mit ønske, men nogle gange bliver man testet, sagde Pione Sisto ved præsentationen om sit fravalg af FCK.

Der er dog ingen grund til at frygte, at Pione Sisto kommer til at lide nød. FC Midtjylland sprænger ifølge Ekstra Bladets oplysninger sin lønramme med aftalen.

Lønførende Erik Sviatchenko får baghjul med 100.000 kr. om måneden. Pione Sisto bliver ny topscorer i lønhierarkiet med 4,5 mio. kr. årligt.

Erik Sviatchenko (siddende) er nu overhalet af Pione Sisto i lønhierarkiet. Foto: Claus Bonnerup

Dertil kommer en stribe bonusser til en samlet værdi af fem mio. kr., som kommer til udbetaling løbende, mens Pione Sisto spiller for FC Midtjylland. Aftalens opbygning betyder, at ryger Pione Sisto allerede videre næste sommer, så vil han tjene omkring 6,5 mio. kr. på at spille for FC Midtjylland.

Samlet løn for Pione Sisto ligger på 23 mio. kr., hvis han spiller samtlige fire kontraktår i klubben.

Celta Vigo kom også til at sande konsekvenserne af FCK's exit, da FC Midtjylland smed et bud på 16 mio. kr. på bordet – samt udsigten til yderligere bonusser på op til ni mio. i den periode, som Pione Sisto spiller i ulvedragten.

Spørgsmålet er, hvor længe det bliver. Ekstra Bladet forstår, at aftalen mellem Pione Sisto og FC Midtjylland er, at Sisto skal spille sig i storform frem mod nytår. Senest til foråret skal han stå knivskarpt, når mesterskabet skal afgøres.

Allerede næste sommer kan Pione Sisto vise sig at være flyveklar igen, hvis alt går op i en højere enhed. Planen i FC Midtjylland er ikke så firkantet, at han skal afsted til den tid, men noget er ikke gået efter planen, hvis Pione Sisto tager hul på kontraktens tredje kontraktår. Senest sommeren 2022 skal Pione Sisto videre, og det er hovedpersonen selv indstillet på.

Hjem - og ud igen. Sisto er ikke i FC Midtjylland for at blive. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Der vil altid være pres på, når man er Pione. Der er ikke forskel på ude og hjemme. Det er bare et anderledes pres.

- Så du er ikke kommet hjem for at blive?

- Nej, sagde Pione Sisto i forbindelse med præsentationen mandag.

Grundet FC Midtjyllands planer om at sende Pione Sisto hurtigt videre, risikerer Celta også, at klubben går glip af de bonusser, som ville bringe overgangssummen op på det niveau, som FC København var parat til at betale.

Bonusser på ni mio. kr. er hægtet op på FC Midtjyllands præstationer i Europa. Spanierne får fem mio. kr., hvis det lykkes at gå i Champions League, mens Europa League udløser tre mio. kr. Bonusaftalen udløser maksimalt ni mio. kr.