Sistos sekt undersøges for babydød

Det nationale kriminalefterforskningsagentur i Portugal, Polícia Judiciária, bekræftede i torsdags, at det undersøger omstændighederne om en babys død for omkring et år siden. Det skriver flere portugisiske medier.

Ifølge mediet Portugal Resident var babyen 13 måneder gammel og søn af Pineal-Fondens leder, Água Akhabi Pinheiro.

Undersøgelsen er åbnet på baggrund af et anonymt tip tilbage i april måned om Pineal-fonden - den åndelige sekt, som Pione Sisto for nylig åbent erklærede sin fulde støtte til. Det bekræfter Portugals ministerium for offentlige anliggender, Ministério Público (MP), over for landets største medie, Lusa.

Pione Sisto har ikke fået spilletid i Superligaen siden november sidste år. Foto: Christian Falck Wolff/Ritzau Scanpix

Kremeret ved ceremoni

Babyen døde angiveligt uden at være blevet tilset af en læge eller været på hospitalet.

Ifølge mediet Portugal Resident blev babyen kremeret ved en ceremoni, mens asken blev kastet i Mondego-floden.

Et tredje stort portugisisk medie, Correcio da Manha, fortæller, at babyens fødsel på intet tidspunkt er blevet registreret hos de portugisiske myndigheder.

Til Lusa fortæller chefen for Polícia Judiciária, Jorge Leitão, at politiet er gået i gang med at lægge en strategi for efterforskningen, for at finde ud af, om babyen døde som følge af omsorgssvigt, herunder at være blevet efterladt - og altså uden at være blevet tilset af læger.

I et interview med den portugisiske tv-kanal TVI 19 juli fortalte Água Akbal Pinheiro om sin søns død. I interviewet garanterer han, at han gjorde alt for at redde sin baby, men understreger, at samfundet lever efter sine egne regler.

Pione Sisto har helt åbent erklæret sin støtte til sekten. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Sistos fulde støtte

Pione Sisto erklærede i sidste uge på sin egen Instagram-story, at han er formynder for Pineal-fonden, fordi han er inspireret af deres filosofi, idealer, principper og deres måde at leve på, og at det vil han være, så længe den fortsætter med at leve 'lovligt, fredeligt og åndeligt efter deres principper, idealer og etik'.

'Jeg vil fortsætte med at støtte deres indsats på alle måder, jeg kan,' skrev Midtjylland-spilleren.

Narkotikafester

Undersøgelsen af babyens død er nu blevet lagt sammen med en anden undersøgelse af Pineal-Fonden, efter at kommunen, hvori sekten befinder sig, sidste år kunne berette om 'en række situationer'. Det skriver mediet Observador.

Det drejer sig angiveligt om fester, der kan være relateret til narkotikahandel og muligt bedrageri, som kan relateres til donationer fra sektens medlemmer.