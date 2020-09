Skæbnedag for Superligaen

Fredag er Superligaens skæbnedag!

Kl. 15.00 skal Folketingets kulturordførere mødes med kulturminister Joy Mogensen for at drøfte, om der skal åbnes for flere tilskuere til kampene i landets bedste fodboldrække.

Den foreløbige aftale tillader 500 tilskuere siddende på stadion i opdelte sektioner. Den restriktion betyder, at der er begrænsninger på, hvor mange der må lukkes ind: I Parken er det 12.000, i Brøndby og Århus 8000, mens det i Farum er 3500.

Den reducerede tilskuerkapacitet koster klubberne mange penge. Både Brøndby og FC København har været tvunget til at nedjustere forventningerne til året på grund af coronaen.

Det er dog Divisionsforeningens håb, at der bliver åbnet yderligere, så der kan lukkes flere tilskuere ind til kampene meget snart.

- Vi har spillet 32 kampe siden genåbningen i maj. Der er ikke konstateret ét eneste tilfælde af corona i forbindelse med kampe i Superligaen.

- Vi har et meget professionelt setup, hvor der er kontrol med tilskuerne, både når det handler om ankomst og afgang fra stadion. Vi kan smitteopspore og ved, hvor hver enkelt tilskuer sidder.

- På den baggrund mener vi, det er forsvarligt, at der åbnes for fuld kapacitet på de danske fodboldstadions for siddende tilskuere. Dog med den begrænsning, at der ikke skal være adgang for udeholdets fans, siger direktør Claus Thomsen til Ekstra Bladet.

Han uddyber:

- På trods af, at tilskuerne ved fuld kapacitet sidder under én meter fra hinanden, kigger de i samme retning. Og det mener vi ikke kan være et problem i forhold til smitte, påpeger han.

Flere skal lukkes ind

Politisk skal man fredag eftermiddag diskutere tilskuerforholdene til idrætsbegivenhederne.

Der er opbakning fra Venstres kulturordfører Brit Bager og fra Orla Østerby fra Det Konservative Folkeparti til at lukke flere tilskuere ind på de danske fodboldstadions.

- Vi går til fredagens forhandlinger med et klart ønske om, at der skal flere tilskuere til kampene i Superligaen.

- De 32 kampe, der hidtil har foregået med restriktioner, har vist, at alt er forløbet i skønneste ro og orden uden smittetilfælde, siger Brit Bager.

Orla Østerby har også en forventning til, at der skal flere tilskuere allerede fra sæsonstart.

- Vi skal åbne så meget, som det overhovedet er muligt. Historikken viser, at fodboldklubberne har håndteret restriktionerne i de foreløbig 32 kampe meget flot. Derfor ser jeg positivt på en yderligere åbning, fastslår han.

Lytter først til myndighederne

Kasper Sand Kjær, der er kulturordfører for Socialdemokratiet, vil ikke på forhånd love, regeringen vil tillade flere tilskuere.

- Vi må forholde os til anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne. Men vi skal selvfølgelig se, om det er muligt at justere de nuværende regler, så der kan komme flere tilskuere til sport. Uanset, hvilken sportsgren vi taler om.

- I den forbindelse vil jeg gerne rose fodboldklubberne for deres håndtering af corona-pandemien hidtil. De har grebet hele situationen meget professionelt an, siger Kasper Sand Kjær.

Kontrol med tilskuerrejsen

På vegne af klubberne har Claus Thomsen allerede forsøgt at gøre sin indflydelse gældende overfor sektorpartnerskaberne. Det er DBU og DIF på den ene side, mens det fra myndighedernes side handler om Kulturministeriet, Justitsministeriet, Sundhedsministeriet, Statens Serum Institut, Rigspolitiet og Sundhedsstyrelsen.

- Vi mener, vi har præsenteret en forsvarlig model til fuld genåbning på de danske fodboldstadions, fordi vi kan have kontrol over hver enkelt tilskuerrejse fra ankomst til afrejse, siger Claus Thomsen.

