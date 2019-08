Skalle-batalje i Superligaen: - Hvad sker der for ham

Dennis Flinta var skuffet over Silkeborgs pointtab og forundret over Joni Kaukos reaktion på en mindre batalje

ESBJERG (Ekstra Bladet): Dennis Flinta havde svært ved at finde en grimasse, der kunne passe efter søndagens bundbrag mod Esbjerg.

For tredje kamp i streg gik oprykkerne fra banen uden at tabe, men i det store billede har Silkeborg stadig ikke vundet denne i Superliga-sæson.

Se også: Drømmemål i bundgyser

- Det er da pisse frustrerende, vi ikke kunne holde hjem, når vi var foran 2-1. Vi skal have fjernet vores fejl på dødbolde, men i åbent spil, havde vi fint styr på Esbjerg, og der er flere gode ting at tage med, sagde forsvarskrumtappen.

Flinta var i øvrigt involveret i kampen dramatiske højdepunkt, da han i anden halvleg stødte sin pande let ind i Joni Kauko, der lignede en mand, som havde fået smadret et ølkrus i panden nede på den lokale.

- Jeg ved sgu ikke, hvad der skete for ham. Vi ville begge have bolden, og jeg spurgte pænt, om han ikke ville lægge den ned. Da han ikke gjorde det, kom vi for tæt på hinanden, og han fil vel et lille puf.

- Jeg tror sgu, han har fået et Strive-abonnement og set for meget spansk fodbold, for hans reaktion var hverken dansk eller finsk. Men fred være med det. Vi er to spillere, der gerne vil vinde, jeg ville det bare lidt mere, sagde Dennis Flinta med et smil på læben.

Kent Nielsen er ikke i panik over Silkeborgs pointhøst. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Ingen panik

Man skulle ellers tro, alarmklokkerne efterhånden ville begynde at ringe i Søhøjlandet efter syv Superliga-runder uden sejr og 19 mål imod.

Sådan er det dog ikke for Silkeborg IF, der holder snuden i sporet efter 2-2-kampen i Esbjerg.

- Det er positivt, at vi nu har spillet tre kampe uden at tabe, og jeg synes, vi har fortjent flere point, end vi har fået, selv om sådan noget ofte lyder hult, sagde Kent Nielsen og fortsatte.

- Det irriterer mig selvfølgelig, de fik to mål på standarder, og du kan måske have ret i, at vi blev lidt bange for at tabe, da Esbjerg udlignede på frisparket. Men der er slet ingen panik hos os. Jeg har mere ondt af Esbjerg, for de skal leve op til bronzemedaljerne sidste år, mens der ikke er nogen, der regner med, at Silkeborg kan ret meget, sagde Kent Nielsen.

- Men hvor bekymrende er det, at I laver så mange personlige fejl, der bliver ved med at koste point?

- Prøv at hør her, vi er en trup med mange unge og uprøvede spillere, der skal lære og bygge på fra dag et. Det går ikke lige stærkt for alle, men jeg ser tydelige forbedringer. Jeg er ikke blind for de personlige fejl. Slet ikke, men unge spillere skal også have rum til at lære, hvis de skal blive dygtige på den lange bane.

- Skal der hentes noget til den korte bane? Igen i dag forærede i et mål væk.

- Jeg har stor tiltro til Oscar Hedvall i målet, så hvis vi skal hente en målmand, så skal det være den helt rigtige, som vi kan hente ind. Jeg vil ikke afvise, vi kommer til at røre på os i næste uge, men jeg er egentlig rigtig godt tilfreds med min nuværende trup, lød det fra Kent Nielsen.

Silkeborg skal søndag til Randers i endnu en vigtig kamp i bunden af Superligaen.

Panik før lukketid: Sådan handler DIN Superligaklub

Koster kassen: Sådan stopper de Superligaens største brokrøve