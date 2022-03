Skamplet på AaB

Vejle hentede sæsonens første point på udebane, da de holdt AaB i en skruestik, og de ligner et hold, som slet ikke har opgivet tanken om at overleve i Superligaen

AaB rasler med faretruende hast fra himlen til den store elendighed i Superligaen.

Efter nedsablingen mod Silkeborg sidste weekend, så fik 7400 feststemte tilskuere på Aalborg Stadion endnu en skamplet i foråret.

For første gang i sæsonen hentede Vejle point på udebane, da AaB ikke formåede at prikke hul på de stærkt kæmpende gæster.

En kæmpe streg i regningen for AaB, der allerede inden kampstart havde noteret, at en sejr ville garantere deltagelse i mesterskabsslutspillet.

Spørgsmålet er lige nu, hvad pokker AaB vil i det fine selskab.

Forduftet er den fornemme premieretriumf på MCH Arena, og middelmådigheden er lige nu det mest iøjnefaldende træk ved AaB.

Et behjertet drøn fra Louka Prip var alt det blev til, et frispark fra Iver Fossum på stolpen og så et hovedstød fra Kasper Høegh på bageste stolpe i slutfasen.

Prip sprudlede i Herning, men var kun i enkelte faser i stand til at gøre en forskel mod Vejle, hvor Ebenezer Ofori nærmest optrådte som en kopi af N’Golo Kanté, mens han neutraliserede Prip.

Nu venter der en tur til Odense inden Brøndby gæster Aalborg i sidste runde.

Konkurrenterne fra AGF ligner ikke et hold, der kan høste de fornødne point til at sætte spørgsmålstegn ved AaB’s deltagelse i slutspillet, og det skal nordjyderne glæde sig over.

Og det skal tage advarslen fra de seneste kampe alvorligt og haste Lars Friis ind fra Viborg før det ender helt galt.

FC Nordsjælland kan godt begynde at bæve nede i bunden af Superligaen.

Det Vejle-mandskab, som Peter Sørensen har fået skruet sammen i Nørreskoven, kommer til at gøre umådeligt ondt på mælketænderne i Farum og alle de andre hold i nedrykningsspillet.

Superligaens nye forsvarskonge, Raúl Albentosa, har transformeret attituden hos Vejle og selv Denis Kolinger begynder at ligne det monster, som vi lærte at kende sidste sæson.

Skønheden skal ikke bringes i spil her. Den luksus kan et bundhold ikke tillade sig at efterspørge.

Til gengæld kan det bruges til noget, at hjemmeholdets fans et kvarter før tid begyndte at pifte utilfredse mod det hjemmehold, der slet ikke kunne få noget ud af det voldsomt store boldovertag.

Den elendige bane i Vejle sidste fredag, da AGF blev besejret, kunne ikke for alvor bruges som andet end en strømpil. Kampen mod AaB blev et bevis på, at Nørreskovenikke har overgivet sig endnu.

Selv Allan Sousa udviste spillelyst mod sin kommende arbejdsgiver, og brasseren havde i et par omgange et måloplæg for støvlerne, men i første halvleg manglede Edgar Babayan et skridt, og det samme gjorde Mohammed Drammeh i slutfasen.

Dermed har vi imidlertid også ridset de muligheder for sejr som Vejle i det hele taget havde, men når kampen står mod degradering, så er ethvert point hentet på fremmed græs sin vægt værd i guld.

Især når det er sæsonens første point på udebane overhovedet.