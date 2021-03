Skandaløse forhold: - Har ondt af Superligafans

Vejle har ikke i sinde at flytte sine hjemmekampe til trods for en elendig fodboldbane, som gæsternes cheftræner kaldte 'skandaløs'

VEJLE (Ekstra Bladet): Igen var det praktisk taget umuligt at spille fodbold på banen i Vejle, hvor der efterhånden er mere mudder end græs at spotte.

Det gav endnu en dårlig Superligakamp i Nørreskoven, hvor særligt hjemmeholdet led under ikke at kunne sætte to afleveringer sammen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger, så har det været på tale for de klubber, som har været hårdest ramt på baneforholdene (læs Vejle, Sønderjyske og OB, red.) at flytte deres hjemmekampe til kunstgræs i f.eks. Silkeborg.

Men det har, trods forholdene, aldrig været aktuelt i Vejle.

- Nej, overhovedet ikke. Jeg skal være den første til at erkende, at vores bane er for dårlig, men sådan er forholdene lige nu, og vi gør, hvad vi kan for at bedre banen, lød fra teknisk chef Jakob Krüger efter 0-2 nederlaget mod AaB.

AaB var bedst i Nørreskoven og kunne her juble over Jakob Ahlmanns drømmescoring på en af de få grønne pletter på banen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Hvorfor egentlig ikke, når man ser på banens beskaffenhed de seneste uger?

- Man må spille efter forholdene, og det er ens for alle. Der er også noget praktik og økonomi, der skal gå op i en højere enhed.

Når man ser på Vejles trupsammensætning, ville det så ikke være bedre at spille på kunstgræs end på denne marklignende bane?

- Du kan selv kigge på resultaterne, der ikke har været helt dårlige bortset fra det her nederlag mod AaB. Nu er der tre-fire uger til næste hjemmekamp, hvor banen får lidt ro og forhåbentlig lidt sol. Der ligger et stort arbejde i at forbedre banen, men det skal vi nok få gjort, sagde Jakob Krüger.

Læs reportagen fra Vejle-AaB her:

AaB slår Vejle og nærmer sig mesterskabsslutspil

Selv om det var AaB, der trak sig sejrrigt ud af søndagens opgør og stadig kan drømme om top seks, så var AaB-cheftræner Martí Cifuentes stadig ikke imponeret over de forhold, som Vejle bød gæsterne.

- Jeg har ondt af de tilskuere i Superligaen, som skal se på sådan noget fodbold. Det er trist for alle fodboldfans. Det er umuligt at spille noget, der bare minder om fodbold på en skandaløs bane, sagde Martí Cifuentes, der godt selv kunne se ironien i, at hans hold var overlegent.

Artiklen fortsætter under billedet.

Martí Cifuentes var ikke imponeret over arbejdsforholdene i Vejle. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Vi havde forberedt os på, at det ville blive en kamp på de præmisser. Selvfølgelig er jeg glad for, at spillerne lykkedes i at udføre opgaven til perfektion. Derfor bryder jeg mig stadig ikke om at se sådan en bane.

- Men fodboldtrænere skal være pragmatiske nu om dage. På søndag venter en helt anden kamp og en lille finale. Det kan være, vi skal gribe den kamp an helt anderledes.

AaB møder OB på søndag i grundspillets sidste runde og har stadig muligheden for at snige sig i top seks. Vejle må derimod indstille sig på nedrykningsspillet.

