Skandaløse scener: - De kastede mad på mig

Det har ikke været sjovt at være Matej Delac i dag.

Udover at skulle hente bolden ud af netmaskerne hele fire gange efter afklapsningen i Aalborg, skulle Horsens-målmanden også finde sig i en utilstedelig opførsel fra nogle af AaB-fansene.

Delac fik ad flere omgange kastet mad efter sig, skriver han efter kampen på Twitter.

- Jeg er meget ked af det på grund af nederlaget i dag. Det er ikke godt nok fra vores side. Tillykke med en fortjent sejr til Aalborg.

- Men jeg er mere skuffet over de folk bag mit mål i første og anden halvleg, der kastede mad efter mig.

- Forestil dig, hvor uvidende og uklog man må være. Nogle mennesker i verden har ikke mad at spise. Og så kaster I mad mod en anden person? Det er virkelig trist, hvordan nogle folk opfører sig i 2023, skriver kroaten.

Foto: René Schütze

AaB's administrerende direktør Jesper Dalum undskylder for episoden over for bold.dk og varsler hårde konsekvenser for de skyldige.

- Den opførsel er helt uacceptabelt, og dem der er gerningsmændene, skal straffes med både karantæne fra stadion og bøde, for vi kan ikke acceptere det på nogen måde, og vi beklager det dybt, siger direktøren.

Han oplyser, at man nu kigger på video efter kampen, hvor man forhåbentlig kan udpege dem, der kastede med mad.

AaB tog et skridt tættere på Horsens med 4-0-sejren i Aalborg og er nu kun et enkelt point fra de gulklædte i tabellen.