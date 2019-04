Skandaløse scener: Superliga-dommer må beskyttes af vagter

Det var ikke alle, der kunne håndtere det vanvittigt dramatiske opgør mellem Vejle og AGF.

Rasende fans ville have fat i kampens dommer Peter Munch Larsen, der måtte blive beskyttet af vagter på stadion.

Også Vejle-spilleren Allan Sousa, der helt korrekt blev udvist i første halvleg, ville have en snak med dommerne, men han blev holdt tilbage af Vejles trænerstab og Vejle-direktør Henrik Tønder.



Foto: Ritzau Scanpix

Forude havde et helt forrykt drama fundet sted.

Det tog sin begyndelse, da brasilianske Alan Sousa tabte hovedet og nikkede AGF's Jacob Ankersen en skalle i det 33. minut. Det kostede et korrekt rødt kort. Og derfra begyndte tingene for alvor at blive ophedet.

Så fik vi sgu en skraldespand på banen i Vejle. Kasteren har i øvrigt bare sat sig ned på sin plads igen. #sldk pic.twitter.com/YGVMfbU4BK — Sebastian Stanbury (@SebStanbury) 21. april 2019

Kort efter scorede Vejle ved en fejl på et dommerkast, hvor Vladlen Yurchenkos spark sejlede over Kamil Grabara i AGF-målet.

Det kontroversielle mål blev anerkendt af dommer Peter Munch Larsen, men Vejle-anfører Jacob Schoop gik forrest og tillod, at Patrick Mortensen strøg alene ned til Vejle-målet for at udligne i tomt mål i fair play'ens ånd.

Det var ikke alle spillere enige i på Vejle-mandskabet, og man kunne tydeligt se en frustreret Vejle-keeper Thomas Hagelskjær.

- Alt andet ville være unfair, påpeger Schoop dog overfor TV3 Sport og tilføjer på spørgsmålet, om spillerne blev enige:

- Det blev vi i hvert fald.

Kaos udbrød

Kampen udviklede sig i et heftigt tempo herfra, og endnu et mål fra henholdsvis Yurchenko og Mortensen, denne gang helt korrekte, betød, at de to hold jagtede sejren i kampens slutfase.

Men så brød kaosset løs igen.

Mads Greve begik et frispark på Vejles banehalvdel, og mens dommer Peter Munch Larsen var i gang med at give ham gult kort, satte AGF spillet i gang og tog fusen på Vejle, der måtte se, Patrick Mortensen lave sit tredje mål.

Allan Sousa måtte holdes tilbage af Vejle-direktør Henrik Tønder efter kampen. Han ville have fat i dommer Peter Munch Larsen. Foto: Ritzau Scanpix

Og det satte spillernes sind i kog. Ja, hele stadion gik faktisk amok, og ind på banen fløj der en skraldespand, der for en stund afbrød opgøret.

Bedste #sldk-kamp nogensinde. Rødt kort efter hjerneblødning. Hovsa-scoring. Super fair play. Spiller bruger hjørneflag som bande. Dommer lader hurtigt frispark tages. Baneløber. Skraldespand på banen. Hvem har brug for VAR for drama? #vbagf #ultratwitteragf — Thomas Lund Hansen (@ThomasLund71) 21. april 2019

- Når man kalder en spiller hen for at give et gult kort, så vil man også have ham tilbage på sin position igen. Specielt, fordi det er derfor, de scorer. Det er katastrofalt, siger Schoop til TV3 Sport om episoden.

- Jeg koger også indvendig. Det er svært at sætte ord på. Der er så mange følelser indeni lige nu, siger anføreren.

I slutminutterne udbyggede Tobias Sana føringen til 4-2, mens Vejles Yurchenko formåede at brænde straffespark.

Og så måtte Peter Munch Larsen eskorteres fra banen af vagter i en af Superliga-historiens mest bizzare, men ikke mindst underholdende kampe.

Vanvittige scener i Vejle! Skraldespand på banen, og Vejle-spillerne måtte få tilskuerne til at falde til ro. Video: Discovery Networks Danmark

