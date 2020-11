Skarp Fischer: Nu skal vi vise dem i Herning

- Nu skal vi vise, hvem vi er derovre, sagde Viktor Fischer, der selv valgte at spille pokalkamp og tog to mål med sig til søndagens topkamp

- Vi skal bare glæde os over at gå videre og stadig have friske ben til på søndag, sagde Viktor Fischer efter pligt-pokalsejren på 2-1 over Avarta i Parken.

- Det er en fantastisk mulighed for at vise, hvem vi er, i en fantastisk fodboldkamp. Det plejer det at være i Herning. Vi vil bare rigtigt gerne have vendt det mønster, der har tegnet sig, fortsatte kampens dobbelte målscorer.

Han havde, som han sagde det, haft en fin oplevelse – ikke mindst i samspillet med Rasmus Falk. En oplevelse, som de to selv havde valgt til.

- Vi blev spurgt, om vi ville spille, og det ville vi gerne. Vi har det sjovt med det og vil gerne tilbage i god form igen, og det synes jeg også, vi forsøgte at vise. Jeg er altid glad for at score og håber, der snart kommer mere.

Før Fischers to kasser viste Avartas unge Mads Walter tit skudskarpe venstreben frem og gav bundproppen fra 2. division en ønskestart efter fem minutter.

Det blev indledningen til et massivt spilleovertag og ditto chanceproduktion for FCK’erne, som dog især efter pausen manglede skarpheden i den sidste aflevering.

Fischer scorer sit andet mål og forlader banen umiddelbart efter. Nu har han friske ben til Herning, siger han. Foto: Lars Poulsen

Alligevel var klubbens debuterende cheftræner Jess Thorup godt tilfreds med det meste af det, han havde set.

- Når du kigger på måltavlen, er sejren jo ikke overbevisende, men når du kigger på statistikkerne.

- Især i første halvleg spiller vi en fantastisk gang fodbold. Vi har vel seks syv hundrede procent chancer, som vi skal score på. Der mangler vi lidt kynisme eller killer instinkt.

- Men jeg var meget begejstret for den energi, power, løbevillighed og fleksibilitet i spillet, jeg så, lød det fra Thorup, som på den måde følte, at han kunne tage mange positive ting med fra kampen.

- Der er også noget at arbejde med, men det var jeg godt klar over.

FCK træner Jess Thorup fik noget at tænke over, men en del af det var positivt, sagde han. Foto: Lars Poulsen

Efter kun en tirsdag med spillerne på træningsbanen var det så som så med taktiske justeringer. Hans oplæg havde mere handlet om tankegangen i spilet.

- Det handlede om at bringe noget mindset, noget fremadrettethed. Det synes jeg, jeg så. Folk løb fremad i stedet for at løbe bagud for at skulle forsvare. Der vil stadig gå et stykke tid, når man skal ændre nogle vaner.

Han stillede i en temmelig stærk opstilling, dels for at gå videre i turneringen og dels for at bevare det momentum, som to sejre under Hjalte Nørregaard havde givet.

Stort Thorup-interview: Valget af FCK, afsked med Genk, Solbakkens skygge og en offensiv spillestil. Video: Discovery Networks Danmark

Men han havde også kigget på det fysiske aspekt i at have tre kampe på en uge, og derfor var der flere, han havde forhørt sig hos i forhold til spilletid.

- Jeg spurgte faktisk Viktor, om han havde brug for at score to mål og blive taget ud med en klapsalve – og det havde han. Det var faktisk det, jeg sagde til ham, smilede Jess Thorup, der ser frem til søndagens gensyn med FC Midtjylland.

- Jeg har et rimeligt godt kendskab til dem. Det er jo ikke, fordi man har ændret så meget. Der er kommet nogle nye spillere til, men udtrykket og måden at gøre det på er jo lidt det samme.

- Jeg kender mange i Herning, og jeg ser da frem til at komme derover.

Thorup fik chokstart i Parken

Bossen erkender: - Kan blive et problem

Forbund holder fast i 12 værtslande til corona-udsat EM

Kommentar: Banken må træde til - FCK er på vej mod afgrunden