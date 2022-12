Skattebombe under Superliga-stjerner

Danskerne har i Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne fået en ny regering.

Partierne blev som en del af regeringsgrundlaget enige om flere nye skatteregler. Blandt andet blev en ny top-topskat indført, som kommer til at ramme landets rigeste. Tjener man over 2,5 millioner kroner om året, skal man betale yderligere 20 procent i skat.

Top-topskatten får således også konsekvenser for flere af Superligaens stjerner. Et eksempel er Andreas Cornelius, som Tipsbladet kunne afsløre tjener 12 millioner kroner om året.

Hans løn bliver med de nye skatteregler, som ventes at blive vedtaget under den nye regering, mindre værd. Her mister han i omegnen af 3,8 procent af sin nuværende løn.

Det svarer til, at han med den nye top-topskat skal betale omkring 2.177.500 i topskat, mens han før skulle betale godt og vel 1.717.500 i topskat. Det giver altså et tab på knap en halv million kroner - helt nøjagtigt 460.000.

Det samme gælder for en spiller som Rasmus Falk, der ligeledes kan se frem til et tab. Det gælder dog ikke Daniel Wass, som Brøndby IF hentede hjem i sommer efter mere end ti år i udlandet.

Han kom hjem på den såkaldte forskerordning på grund af sine mere end ti år i udlandet, hvorfor han skal betale markant mindre i skat. Den samme ordning gælder også udenlandske spillere i Superligaen som eksempelvis Carlos Zeca.

Thomas Delaney bliver også ramt, hvis han vender hjem til FCK. Foto: Lars Poulsen

Lønmodtagere på forskerodning 27 procent i bruttoskat, og dertil kommer am-bidrag på 5,84 procent. Det vil sige, at den kommende Brøndby-stjerne slipper med at skulle betale godt 32 procent af sin løn i skat. Ordningen gælder i syv år.

Omvendt kan reglerne måske få konsekvenser ved spillerindkøb. Et tænkt eksempel, som i virkeligheden ikke er så tænkt igen, er Thomas Delaney, der rygtes retur til FC København.

Han har ikke været i udlandet i ti år, og kan derfor ikke komme hjem på forskerordningen. Er han blevet enig med FCK om en løn på eksempelvis 10 millioner kroner, så er den lige pludselig mindre værd, hvorfor han måske ikke stiller sig tilfreds alligevel.