Skepsis gjort til skamme: - Kæmpe ros herfra

Der blev skrevet dansk fodboldhistorie, da superligakampen mellem AC Horsens og Viborg søndag blev styret af en cypriotisk dommertrio.

Det var således første gang nogensinde, at en udenlandsk dommer bar fløjten i Superligaen. Det skete som led i en samarbejdsaftale mellem fodboldforbundene i de to lande.

Viborg-anfører Jeppe Grønning var tilfreds med de cypriotiske dommeres præstation trods betænkeligheder inden opgøret, som Viborg vandt 3-0.

- Vi var spændte på, om de dømte efter samme linje, som vi er vant til. Men linjen var ikke anderledes, så kæmpe ros herfra, siger Viborgs 31-årige midtbaneanker.

Jeppe Grønning gik så langt som at kalde de cypriotiske dommere for usynlige.

Annonce:

- Det er jo den største ros, man kan give til dommere. Jeg synes, de holdt kampen i en god snor, og de delte heller ikke alt for mange kort ud. Jeg har ikke noget at udsætte på deres kamp, siger Viborg-anføreren.

Hos Viborgs modstander, AC Horsens, var man også spændt på dommerlinjen. Det forklarede Horsens-spilleren Magnus Jensen efter kampen.

- Vi har prøvet, når vi er rejst sydpå for at spille fodbold, at man må gå en lille smule mindre til den end herhjemme, siger den 26-årige Horsens-spiller.

Magnus Jensen synes, at dommerne gjorde det udmærket, men han mener også, at spillernes rolle i samarbejdsaftalen er speciel.

- Jeg synes, det er lidt specielt, at vi skal være forsøgskaniner på den måde. Jeg ved ikke, om jeg er decideret fan af det, siger Horsens-spilleren.

At dommertrioen ikke var dansk, var dog ikke et stort tema i AC Horsens' omklædningsrum inden kampen.

- Vi snakkede da lidt om det, men det var ikke noget, der fyldte det store, siger Magnus Jensen.

Det samme var tilfældet i Viborg-lejren, forklarede anfører Jeppe Grønning.

Jeppe Grønning og Viborg-træner Jacob Friis fortalte efter kampen, at hverken spillere eller trænere blev taget med på råd, da beslutningen om at sige ja til at lade en Viborg-kamp indgå i aftalen blev truffet.

Beslutningen blev i Viborgs tilfælde taget 'højere oppe i systemet', fortalte Jacob Friis.

Med samarbejdsaftalen mellem Cypern og Danmark vil flere superligakampe i løbet af foråret blive dømt af cypriotiske dommere.