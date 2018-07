Skidt generalprøve: Midtjylland i knæ inden europæisk eventyr

Det må være med bange anelser, at de storsatsende danske mestre fra FCM mandag vil flyve til Kazakhstan til sæsonens vigtigste kamp. Midtjyderne tabte 2-1 i Aalborg

Generalprøven i Aalborg til Champions League-kvalifikationskampen mod Astana forløb alt andet end planmæssigt mod et godt fightende hjemmehold.

Da nordjydernes Jannik Pohl i slutminutterne endeligt fandt vej til nettet og score til 2-1, kunne AaB juble over sæsonens anden sejr.

Imens brugte mestrene tid på at skælde ud over et ikke dømt straffespark i overtiden, hvor Erik Sviatchenko blev væltet i det kriminelle felt.

Sejrsmålet faldt, da den ordinære tid var ved at løbe ud. Målet kom efter et hjørnespark, hvor Oliver Abildgaard nåede højst, og Jesper Hansen fik kun slået hovedstød op på overliggeren, hvorefter bolden røg ud til matchvinder Jannik Pohl.

Det var anden gang i kampen, at FCM's Jesper Hansen kom til at se uheldig ud ved ikke at komme ud og slå til hjørnesparket.

Jesper Hansen spillede en uheldig hovedrolle. Foto: Ritzau Scanpix/BO AMSTRUP

Inden da havde både FCM-målmanden og AaB's Jacob Rinne åbenbart valgt ikke stå tilbage for den anden.

To af Superligaens normalt bedste målmænd blev aftenens uheldige helte med hvert sit store drop.

Efter at Jacob Rinne totalt havde fejlbedømt Paul Onuachus hovedstød, som sejlede ind i det lange hjørne, kunne mestrene fra FCM gå til pausen med en 1-0 føring.

Der var ikke gået mange minutter af 2. halvleg, da Jesper Hansen opdagede, at han var kommet udenfor feltet og ikke måtte bruge hænderne,.

Forsøget med at spille bolden med brystet gav Rasmus Thellufsen muligheden for at udligne til 1-1.

Dermed kan både AaB og FCM konstatere, at de bedste også kan fejle.

Før kampen blev hjemmeholdets svenske målmand Jacob Rinne hyldet som sidste sæsons bedste AaB'er, mens mange FCM-tilhængere fortsat kan huske, at Jesper Hansen havde sin store andel i, at DM-guldet havnede i Midtjylland.

Undervejs i kampen fik træner Jess Thorup og resten af FCM's bænk sig nogle slemme forskrækkelser.

Allerede i kampens andet minut var Jesper Hansen til tælling efter et sammenstød med Jores Okore og senere var Artem Dovbyk, Kian Hansen og igen Artem Dovbyk impliceret i voldsomme sammenstød.

Sidstnævnte måtte efter godt en time give op.

Da ukraineren fortsat har sprogproblemer, måtte Erik Sviatchenko med ukrainske rødder tilkaldes og tolke.

FCM havde valgt at spare den norske dribler Gustav Wikheim til tirsdagens kamp mod Astana

