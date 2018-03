Skiftede til europæisk storklub: Ville være fristet af Brøndby-retur

Brøndby IF - FC Helsingør

25. feb 16:00 Brøndby IF - FC Helsingør Superligaen Stadion: Brøndby Stadium, Danmark Dommer: Michael Johansen

Brøndby IF

For Patrick Olsen var det et glædeligt gensyn med Brøndby, selvom Olsen og FC Helsingør tabte med hele 1-6 til klubben fra Vestegnen.

- Det var super sjovt at være tilbage. Der var en fed stemning på stadion, og det er altid lidt ubehageligt for udebaneholdene at komme hertil, siger Patrick Olsen til Ekstra Bladet.

Brøndby har en meget speciel plads i Patrick Olsens hjerte. Tilbage i sæsonen 2011-2012 spillede midtbanespilleren tre førsteholdskampe for Brøndby.

Derudover tilbragte han en stor del af sine ungdomsår hos de blågule fra Vestegnen. Den tidligere Inter-spiller pointerer, at han ville være meget fristet af et tilbud fra Brøndby eller en anden dansk storklub, hvis muligheden byder sig.

- Brøndby er nok den største danske klub. Det er klart at de spillere, der ville sige nej til Brøndby, er tosser. Det er det samme med FCK. Hvis FCK kom med et tilbud, så skal man også være dum for ikke at sige ja. Det er to af de største klubber i Danmark, så det ville jeg klart overveje, siger Patrick Olsen.

FC Helsingørs nederlag på hele 1-6 til Superligaens nummer to, Brøndby, mener Patrick Olsen er et lidt skævt resultat, hvis der kigges på chancerne i første halvleg.

- Det bliver et lidt voldsommere resultat, end det burde have været. Vi har nogle kæmpe chancer i første halvleg, og hvis vi havde scoret på dem, havde det være en anden kamp.

Oprykkerholdet har stadig deres første sejr til gode i 2018, og efter kampen mod Brøndby har FC Helsingør en målscore på hele 2-14. Ifølge Patrick Olsen er det ikke, fordi holdet ikke skaber chancer. Heldet mangler bare i øjeblikket.

- Det er ikke fordi, at vi ikke skaber chancer. Vi skal bare lidt have vippet heldet over til vores side.

Cheftræner hos FC Helsingør, Christian Lønstrup, mener også, at Helsingørs mange chancer i kampens indledning kunne have givet en anden kamp, hvis det var blevet udnyttet til mål.

- Hvis vi ser på lidt nuancer, så kunne vi sagtens have scoret tre mål i første halvleg, og så kunne vi have haft en helt anden kamp, siger Christian Lønstrup til Ekstra Bladet.

FC Helsingør havde det svært mod Brøndby. Foto: Lars Poulsen/Polfoto

’Standardsituationer dræber os’

Christian Lønstrup kunne på trods af snitteren på 1-6 tage mange gode ting med fra kampen mod Brøndby. Han mener, at dødboldsituationerne kostede mange mål.

- Det ser ikke så grelt ud i åbent spil. Vi indkasserer mange mål på standardsituationer i dag, og vi bliver udstillet lidt i bagkæden. Derfor kan man godt spille godt til tider og skabe chancer, men når man kommer bagud efter tre minutter på et hjørnespark, så er det op ad bakke.

FC Helsingør-træneren hæfter sig også ved, at der var fysik til forskel mellem Brøndby og FC Helsingør, og det er noget, som Lønstrup arbejder på at forbedre. Han er dog tro mod sit eget spillekoncept, og Lønstrup vil ikke lave om for enhver pris.

- Vores forsvarsspillere er gode nok i åbent spil, men vi spiller tit mod hold, der er fysisk stærkere end os. Jeg kunne godt vælge dem, som vejer mest og er størst, så kunne vi stå tilbage og håbe på at holde målet rent og vinde på en tilfældighed, men sådan gør vi ikke hos mig. Vi må tage de tæsk og prøve at komme videre.

Tempoet var for højt

Tempoet var ifølge Lønstrup også skruet i vejret i kampen mod Brøndby, og det var med til at stresse Helsingør-spillerne ekstra til at lave fejl.

- Brøndby går op og stresser og lukker på alt. Hvis vi normalt har to sekunder til at afvikle en situation, så har vi kun et halvt sekund i denne kamp, og derfor får vi aldrig ro.

FC Helsingørs næste kamp er 28. februar mod Randers FC på udebane, og den er meget betydningsfuld for oprykkerne, da de to hold kæmper om vigtige point i bunden af tabellen.

- Kampen på onsdag er nok en af de vigtigste kampe for os. Ingen havde jo regnet med os mod Brøndby, og på onsdag må vi vise, at vi er stærkere end Randers, siger Patrick Olsen.

Selvom en vigtig kamp venter mod Randers, er FC Helsingør ramt på selvtilliden på udebane.

- Det er selvfølgelig aldrig sjovt at tabe to udekampe med 1-6, og jeg håber godt nok ikke, at vi gør det samme mod Randers.

FC Helsingør er placeret som nummer 14 i tabellen. Onsdagens modstander Randers har samme pointantal som oprykkerklubben, men kronjyderne har en bedre målscore.

Se også: Legestue i Brøndby: Bedste stime i 13 år

Kahlenberg om Brøndby-stoppet: Pludselig sad jeg bare og græd