Skifter sport

Ole Nielsen har haft roller som enten sportschef eller sportsdirektør i SønderjyskE, Viborg FF, Randers FC og senest Vendsyssel FF, men nu forlader han fodboldens verden. I hvert fald for en stund.

Ole Nielsen skal fremover lægge sin arbejdstimer i ishockey. Han er således blevet ansat som administrerende direktør i Odense Bulldogs. Det bekræfter fynboerne mandag eftermiddag.

Selv om der på papiret er tale om noget af et skifte fra fodbold til ishockey, bliver overgangen formentlig ikke noget problem for Ole Nielsen, der tidligere var direktør i AaB Ishockey. Her stoppede han i 2009 og kastede sig så over fodbolden.

Ole Nielsen blev fyret som sportsdirektør i Vendsyssel FF i sommer.

Valget faldt igen på ham

Brøndby tæt på Superliga-profil

Sådan skal FCK handle i januar

OB's transfer-kvaler: Det trækker op til salg