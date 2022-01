Skifter Superliga-klub

Midt i processen med at finde en permanent cheftræner har AaB nyt om klubbens fodboldchef.

Søren Krogh forlader jobbet som fodboldchef i AaB for en stilling som assistenttræner i OB. Det meddeler begge superligaklubber tirsdag på deres hjemmesider.

AaB mister fra 1. marts Marti Cifuentes som cheftræner, da spanieren er blevet købt fri af sin kontrakt af svenske Hammarby.

Så AaB leder efter en afløser for Cifuentes, som ikke er rejst med nordjyderne til Malta på træningslejr, hvor holdet fortsat befinder sig.

Om Søren Kroghs øjeblikkelige aftrædelse og skifte til OB har noget med en ny cheftræner i AaB at gøre, melder klubberne ikke noget ud om.

Allerede i november meddelte AaB, at Søren Krogh efter denne sæson ville fratræde sit job som fodboldchef i AaB for i stedet at hellige sig selve trænergerningen.

- Fratrædelsen sker allerede nu, hvor Søren Krogh i stedet begynder i en assistenttrænerrolle i OB, der har opfyldt AaB's økonomiske betingelser for et øjeblikkeligt skifte, oplyser AaB.

Søren Krogh tiltrådte i AaB for to år siden og var forinden assistenttræner for FC Nordsjællands superligamandskab i fire et halvt år.

- Som nævnt tidligere så har vi været glade for Søren Kroghs bidrag til AaB, og vi ønsker Søren held og lykke i sit nye job, siger AaB-sportschef Inge André Olsen.

1. januar 2022 tiltrådte Niels Lawaetz som metodik- og trænerudviklingchef i AaB.

Hos OB har man udstyret Søren Krogh med en kontrakt frem til sommeren 2024.

Fynboerne ledte efter en ny assistent efter Henrik Hansen, som er skiftet til et job som cheftræner i Sønderjyske.

44-årige Søren Krogh, som i sin aktive karriere spillede for Brøndby, Frem og FC Nordsjælland i Superligaen, glæder sig over, at han fra på søndag er ansat i OB.

- Jeg ser OB som en stor og solid klub, hvor akademiet laver et fantastisk stykke arbejde, og som jeg ser det, er der også nogle spændende spillere på vej.

- Der er et fantastisk akademi og et stort fundament i klubben. Det har jeg kunnet mærke, når jeg har været her både som spiller og som træner, siger Søren Krogh.